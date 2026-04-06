۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

بازار مازندران زیر ذره‌بین نظارت قرار دارد

ساری - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از مدیریت مستمر بازار در پی افزایش کم‌سابقه جمعیت استان خبر داد و گفت: روند تأمین کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه ستاد تنظیم بازار با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و افزایش ورود مسافران به این استان گفت: در هفته‌های اخیر، مازندران به یکی از مقاصد اصلی جمعیتی تبدیل شده و پذیرای شمار زیادی از هموطنان، به‌ویژه از تهران بوده است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر جمعیتی در حدود ۲۰ میلیون نفر شامل ساکنان دائمی، مسافران و جمعیت موقت در استان حضور دارند؛ موضوعی که ضرورت مدیریت دقیق بازار و تأمین اقلام ضروری را بیش از پیش برجسته کرده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: در میان اقلام مورد نیاز، محصولاتی مانند نان و مرغ از اولویت بیشتری برخوردارند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از کمبود یا نوسان در عرضه آن‌ها اتخاذ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: روند برگزاری جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم دنبال شده و تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود تا بازار در وضعیت متعادل باقی بماند.

وی با اشاره به نظارت‌های میدانی و پیگیری مستمر مسئولان استانی گفت: با اقدامات صورت‌گرفته، چشم‌انداز بازار مثبت ارزیابی می‌شود و نگرانی جدی در خصوص تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل، روند پایش بازار را ادامه خواهند داد تا آرامش در تأمین نیازهای مردم و مهمانان استان حفظ شود.

کد مطلب 6793023

