به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه ستاد تنظیم بازار با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و افزایش ورود مسافران به این استان گفت: در هفته‌های اخیر، مازندران به یکی از مقاصد اصلی جمعیتی تبدیل شده و پذیرای شمار زیادی از هموطنان، به‌ویژه از تهران بوده است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر جمعیتی در حدود ۲۰ میلیون نفر شامل ساکنان دائمی، مسافران و جمعیت موقت در استان حضور دارند؛ موضوعی که ضرورت مدیریت دقیق بازار و تأمین اقلام ضروری را بیش از پیش برجسته کرده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: در میان اقلام مورد نیاز، محصولاتی مانند نان و مرغ از اولویت بیشتری برخوردارند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از کمبود یا نوسان در عرضه آن‌ها اتخاذ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: روند برگزاری جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم دنبال شده و تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود تا بازار در وضعیت متعادل باقی بماند.

وی با اشاره به نظارت‌های میدانی و پیگیری مستمر مسئولان استانی گفت: با اقدامات صورت‌گرفته، چشم‌انداز بازار مثبت ارزیابی می‌شود و نگرانی جدی در خصوص تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل، روند پایش بازار را ادامه خواهند داد تا آرامش در تأمین نیازهای مردم و مهمانان استان حفظ شود.