به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای برنامه مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت را اعلام و از تمامی آحاد ملت شریف و از تمامی اقشار این ملت بزرگ، دعوت می‌نماید با حضوری حداکثری و کوبنده، صحنه‌ای دیگر از حماسه‌های ماندگار را رقم زنند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ"

چهل روز از واقعه جانگداز و از آن لحظه‌ای که سپهر ولایت به عزا نشست و امت اسلام در فقدان فرزند رشید حسین ابن علی، جگرسوزترین سوگ تاریخ معاصر خویش را تجربه کرد می‌گذرد.

حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) — قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، رهبر و پیشوای مسلمانان جهان، امام آزادگان و مستضعفان، اسوه اجتهاد و جهاد و استقامت، خلف صالح و امین روح‌الله و حامل رایت بلند ولایت — در حمله‌ای سبعانه و جنایتکارانه از سوی آمریکای متجاوز و رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، به فیض اعلای شهادت نائل آمدند و به ملکوت اعلی پیوستند.

آن امام فرزانه، یکسره، عمر مبارک خویش را وقف اعتلای کلمه حق، صیانت از کیان انقلاب اسلامی و خدمت خالصانه به این ملت بزرگ نمود؛ ملتی که در هر پیچ و خم تاریخ، پیوند عمیق و ناگسستنی خود را با قائد شهید به نمایش گذاشت و اینک نیز، در چهلمین روز عروج ملکوتی‌اش، با حضوری باشکوه و دشمن‌شکن، ثابت خواهد کرد که نه تنها در سوگ امام خویش اشک می‌ریزد، که بر عهد دیرین و پیمان راسخ خود با راه و آرمان ایشان، استوارتر از همیشه ایستاده است و در این میان، لطف الهی و حکمت بالغه پروردگار بود که در اوج این سوگ جانگداز، با انتخاب خلف صالح و جانشین شایسته، آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، سنت دیرین صالح بعد از صالح را در این امت جاری ساخت و مرهمی بر زخم دل ملت داغدار نهاد، آلام را تسکین بخشید و آرامشی راسخ و عمیق را در کالبد جامعه اسلامی دمید.

دشمن در محاسبه‌ای جاهلانه و توهمی باطل پنداشت که با هدف قرار دادن قلب تپنده انقلاب، می‌توان این درخت تناور و ریشه‌دار را از پای درآورد؛ اما غافل از آن بود که ملت ایران، این ملت بصیر و هوشیار و پرورش‌یافته در مکتب عاشورا، همواره از خون شهیدانش نه سستی و یأس، که عزم و اراده و حیات می‌گیرد. این حضور عظیم، پاسخی کوبنده و صریح به آن توهم باطل است.

چهارشنبه، مصادف با چهلمین شب شهادت، مراسم سوگواری، سینه‌زنی دسته‌جات عزاداری، محافل مداحی، ذکر مصیبت وتلاوت قرآن، در تمامی میادین اصلی، مساجد و بقاع متبرکه سراسر کشور از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد تا عزاداران در این شب پرفیض، با حضور قلبی و معنوی خویش، روح والای آن شهید بزرگوار را شاد و از سرچشمه پایان‌ناپذیر ولایت سیراب گرداند.

روز پنج‌شنبه، همزمان با عروج ملکوتی قائد شهید امت و از ساعت ۹ با حرکت دسته‌جات عزاداری و هیئات مذهبی از میدان جمهوری اسلامی به سمت مکان مقابل محل شهادت امام شهید، خیابان کشور دوست واقع در خیابان جمهوری تهران به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

همچنین همخوانی دعای سلامتی امام زمان (عج) با صدای رهبر شهید انقلاب در ساعت ۲۱ در میادین و اماکن متبرکه.

روز جمعه پیش از اقامه نماز پرشکوه جمعه، از ساعت ۱۰ صبح همزمان در مصلاهای سراسر کشور، مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب با مجموعه‌ای از برنامه‌های معنوی و حماسی از جمله محفل انس با قرآن وختم قرآن کریم، تلاوت جمعی سوره فتح، قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، مرثیه سرایی مداحان اهل بیت(ع) و اجرای گروه های سرود، قرائت عهدنامه با امام شهید وسخنرانی در سوگ سیدالشهدای انقلاب با همراهی و حضور آحاد مردم و فعالین مساجد و هیئات مذهبی سراسر کشور.

برپایی مراسم روضه‌های خانگی در روزهای ۱۹ تا ۲۱ فروردین‌ماه توسط عموم ملت شریف در منازل و ختم میلیونی سوره فتح به نیت پیروزی ملت قهرمان ایران و جبهه مقاومت.

ملت بزرگ و متحد ایران؛ اینک وقت آن است که یک‌بار دیگر، آنچه را که در تمام این سال‌ها در صحنه‌های گوناگون به نمایش گذاشته‌اید، فریاد زنید؛ که ملت ایران زنده و بیدار است، و هرگز از راه امام و شهیدانش باز نخواهد گشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی