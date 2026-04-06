  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

برنامه‌های اربعین شهادت رهبر انقلاب اعلام شد

برنامه‌های اربعین شهادت رهبر انقلاب اعلام شد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برنامه مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت را اعلام و از تمامی آحاد ملت شریف برای حضور پرشور در این مراسم دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای برنامه مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت را اعلام و از تمامی آحاد ملت شریف و از تمامی اقشار این ملت بزرگ، دعوت می‌نماید با حضوری حداکثری و کوبنده، صحنه‌ای دیگر از حماسه‌های ماندگار را رقم زنند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ"

چهل روز از واقعه جانگداز و از آن لحظه‌ای که سپهر ولایت به عزا نشست و امت اسلام در فقدان فرزند رشید حسین ابن علی، جگرسوزترین سوگ تاریخ معاصر خویش را تجربه کرد می‌گذرد.

حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) — قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، رهبر و پیشوای مسلمانان جهان، امام آزادگان و مستضعفان، اسوه اجتهاد و جهاد و استقامت، خلف صالح و امین روح‌الله و حامل رایت بلند ولایت — در حمله‌ای سبعانه و جنایتکارانه از سوی آمریکای متجاوز و رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، به فیض اعلای شهادت نائل آمدند و به ملکوت اعلی پیوستند.

آن امام فرزانه، یکسره، عمر مبارک خویش را وقف اعتلای کلمه حق، صیانت از کیان انقلاب اسلامی و خدمت خالصانه به این ملت بزرگ نمود؛ ملتی که در هر پیچ و خم تاریخ، پیوند عمیق و ناگسستنی خود را با قائد شهید به نمایش گذاشت و اینک نیز، در چهلمین روز عروج ملکوتی‌اش، با حضوری باشکوه و دشمن‌شکن، ثابت خواهد کرد که نه تنها در سوگ امام خویش اشک می‌ریزد، که بر عهد دیرین و پیمان راسخ خود با راه و آرمان ایشان، استوارتر از همیشه ایستاده است و در این میان، لطف الهی و حکمت بالغه پروردگار بود که در اوج این سوگ جانگداز، با انتخاب خلف صالح و جانشین شایسته، آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، سنت دیرین صالح بعد از صالح را در این امت جاری ساخت و مرهمی بر زخم دل ملت داغدار نهاد، آلام را تسکین بخشید و آرامشی راسخ و عمیق را در کالبد جامعه اسلامی دمید.

دشمن در محاسبه‌ای جاهلانه و توهمی باطل پنداشت که با هدف قرار دادن قلب تپنده انقلاب، می‌توان این درخت تناور و ریشه‌دار را از پای درآورد؛ اما غافل از آن بود که ملت ایران، این ملت بصیر و هوشیار و پرورش‌یافته در مکتب عاشورا، همواره از خون شهیدانش نه سستی و یأس، که عزم و اراده و حیات می‌گیرد. این حضور عظیم، پاسخی کوبنده و صریح به آن توهم باطل است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامه مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت را به شرح ذیل اعلام می‌دارد و از تمامی آحاد ملت شریف و از تمامی اقشار این ملت بزرگ، دعوت می‌نماید با حضوری حداکثری و کوبنده، صحنه‌ای دیگر از حماسه‌های ماندگار را رقم زنند.

چهارشنبه، مصادف با چهلمین شب شهادت، مراسم سوگواری، سینه‌زنی دسته‌جات عزاداری، محافل مداحی، ذکر مصیبت وتلاوت قرآن، در تمامی میادین اصلی، مساجد و بقاع متبرکه سراسر کشور از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد تا عزاداران در این شب پرفیض، با حضور قلبی و معنوی خویش، روح والای آن شهید بزرگوار را شاد و از سرچشمه پایان‌ناپذیر ولایت سیراب گرداند.

روز پنج‌شنبه، همزمان با عروج ملکوتی قائد شهید امت و از ساعت ۹ با حرکت دسته‌جات عزاداری و هیئات مذهبی از میدان جمهوری اسلامی به سمت مکان مقابل محل شهادت امام شهید، خیابان کشور دوست واقع در خیابان جمهوری تهران به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

همچنین همخوانی دعای سلامتی امام زمان (عج) با صدای رهبر شهید انقلاب در ساعت ۲۱ در میادین و اماکن متبرکه.

روز جمعه پیش از اقامه نماز پرشکوه جمعه، از ساعت ۱۰ صبح همزمان در مصلاهای سراسر کشور، مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب با مجموعه‌ای از برنامه‌های معنوی و حماسی از جمله محفل انس با قرآن وختم قرآن کریم، تلاوت جمعی سوره فتح، قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، مرثیه سرایی مداحان اهل بیت(ع) و اجرای گروه های سرود، قرائت عهدنامه با امام شهید وسخنرانی در سوگ سیدالشهدای انقلاب با همراهی و حضور آحاد مردم و فعالین مساجد و هیئات مذهبی سراسر کشور.

برپایی مراسم روضه‌های خانگی در روزهای ۱۹ تا ۲۱ فروردین‌ماه توسط عموم ملت شریف در منازل و ختم میلیونی سوره فتح به نیت پیروزی ملت قهرمان ایران و جبهه مقاومت.

ملت بزرگ و متحد ایران؛ اینک وقت آن است که یک‌بار دیگر، آنچه را که در تمام این سال‌ها در صحنه‌های گوناگون به نمایش گذاشته‌اید، فریاد زنید؛ که ملت ایران زنده و بیدار است، و هرگز از راه امام و شهیدانش باز نخواهد گشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کد مطلب 6793058
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • معصومه طاهری IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      23 44
      پاسخ
      ای خدا💔😞
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      7 69
      پاسخ
      گرچه از رفتن تو تمام وجود ما شده بود اه و اشک ولی دست تقدیر خداوند با انتخاب فرزند صالح ات دل ما را آرام کرد . لبیک یا خامنه ای
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      7 23
      پاسخ
      حداقل حداقل نتونستیم نتانیاهو بزنیم تا یکم دل ملت آروم بشه اونا همه مقامات مارو ترور کردن این خیلی ناراحت کننده س مام فقط عزاداری کردیم سلاح هسته‌ای نداشته باشیم این مکافاتم پیش میاد دیگه

