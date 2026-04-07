تشریح برنامه های اربعین قائد شهید امت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام سید جواد خاضع اظهار کرد: برنامههای چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت از چهارشنبه تا جمعه ۱۹ تا ۲۱ فروردین در سراسر استان برگزار میشود
وی با اشاره به اینکه این مراسم در مرکز استان روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود ، افزود: مستجات عزاداری از ساعت 9 صبح از میدان 7 تیر به سمت خیابان جمهوری اسلامی عزاداری خواهند کرد
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: روز چهارشنبه ۱۹ فروردین مصادف با چهلمین شب شهادت، بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم سوگواری، سینهزنی و عزاداری، محافل مداحی، ذکر مصیبت و تلاوت قرآن، در مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان برگزار خواهد شد
وی تاکید کرد: روز جمعه ۲۱ فروردین پیش از اقامه نمازجمعه، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح در مصلاهای سراسر استان، مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب با مجموعهای از برنامههای معنوی و حماسی از جمله محفل انس با قرآن و ختم قرآن کریم، تلاوت جمعی سوره فتح، قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، مرثیهسرایی مداحان اهل بیت(ع) در سوگ پیشوای مسلمانان جهان برگزار میگردد
حجت الاسلام خاضع ادامه داد: برپایی مراسم روضههای خانگی در روزهای 19 تا 21 فروردینماه توسط عموم مردم شریف در منازل و ختم میلیونی سوره فتح به نیت پیروزی ملت قهرمان ایران و جبهه مقاومت پیشنهاد میگردد
وی همخوانی دعای سلامتی امام زمان (عج) با صدای رهبر شهید انقلاب در ساعت ۲۱ در تجمعات شبانه چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میشود.
نظر شما