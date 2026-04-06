به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراضی خانواده بزرگ سلامت، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، در محوطه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
پیام این تجمع، مخابره وحدت و ایستادگی خانواده بزرگ سلامت کشور در برابر حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی ایران است.
در این گردهمایی، معاونین، مدیران کل و کارشناسان سازمان غذا و دارو، همراه با تامینکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان فرآورده های سلامت، اعتراض قاطع خود را به نقض فاحش اصول انساندوستانه، حقوق بشری و علمی در حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی اعلام کردند.
خانواده بزرگ سازمان غذا و دارو و فعالان حوزه تامین، تولید و توزیع فرآورده های سلامت اعم از مدیران و پرسنل کارخانههای تولید دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، شیرخشک، محصولات آرایشی و بهداشتی، شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینه بیوتکنولوژی و تامین کنندگان مواد اولیه و بستهبندی، ستون فقرات این تجمع بزرگ را تشکیل میدهند.
در بخش توزیع و لجستیک نیز مدیران و کارکنان شرکتهای پخش فرآوردههای سلامت، مسئولین انبارهای مرکزی و سردخانههای تخصصی دارو، غذا و محصولات سلامتمحور، و نیروهای حملونقل تخصصی این زنجیره حیاتی با حضور در این مراسم، بر اهمیت تداوم امنیت زنجیره تامین سلامت در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند.
مسئولین فنی و پرسنل داروخانهها، فروشگاههای محصولات سلامتمحور و مراکز پخش نیز در این گردهمایی شرکت کردند تا با حضور متحد خود، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را در حمله به شرکتهای تولید کننده دارو و تجهیزات پزشکی محکوم نمایند.
مسعود حبیبی معاون وزیر بهداشت، حمله به مراکز درمانی را مصداق بارز جنایت جنگی عنوان کرد و گفت: این اوج تنزل ارزشهای انسانی از سوی آمریکا است که مراکز درمانی، مدرسه و پلهای ما را به میدان جنگ تبدیل میکند.
وی با ارائه آماری از حملات دشمن از آغاز جنگ رمضان، افزود: بیش از ۳۶۰ مرکز درمانی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقاتی مورد هدف قرار گرفته است. متأسفانه ۲۴ نفر از کادر درمان از جمله یک رزیدنت ارتوپدی به شهادت رسیدهاند، ۱۱۶ نفر از پرسنل درمانی مجروح شدهاند و ۴۴ دستگاه آمبولانس نیز به طور کامل از چرخه خدمترسانی خارج شده است.
نظر شما