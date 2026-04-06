۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

محکومیت حمله به زیرساخت‌های سلامت؛ تجمع فعالان صنعت سلامت

خانواده بزرگ سلامت در یک تجمع اعتراضی، حمله به زیرساخت‌های سلامت توسط دشمن آمریکایی صهیونی را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراضی خانواده بزرگ سلامت، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، در محوطه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

پیام این تجمع، مخابره وحدت و ایستادگی خانواده بزرگ سلامت کشور در برابر حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی ایران است.

در این گردهمایی، معاونین، مدیران کل و کارشناسان سازمان غذا و دارو، همراه با تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فرآورده های سلامت، اعتراض قاطع خود را به نقض فاحش اصول انسان‌دوستانه، حقوق بشری و علمی در حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی اعلام کردند.

خانواده بزرگ سازمان غذا و دارو و فعالان حوزه تامین، تولید و توزیع فرآورده ‌های سلامت اعم از مدیران و پرسنل کارخانه‌های تولید دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، شیرخشک، محصولات آرایشی و بهداشتی، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه بیوتکنولوژی و تامین‌ کنندگان مواد اولیه و بسته‌بندی، ستون فقرات این تجمع بزرگ را تشکیل می‌دهند.

در بخش توزیع و لجستیک نیز مدیران و کارکنان شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت، مسئولین انبارهای مرکزی و سردخانه‌های تخصصی دارو، غذا و محصولات سلامت‌محور، و نیروهای حمل‌ونقل تخصصی این زنجیره حیاتی با حضور در این مراسم، بر اهمیت تداوم امنیت زنجیره تامین سلامت در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند.

مسئولین فنی و پرسنل داروخانه‌ها، فروشگاه‌های محصولات سلامت‌محور و مراکز پخش نیز در این گردهمایی شرکت کردند تا با حضور متحد خود، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را در حمله به شرکت‌های تولید کننده دارو و تجهیزات پزشکی محکوم نمایند.

مسعود حبیبی معاون وزیر بهداشت، حمله به مراکز درمانی را مصداق بارز جنایت جنگی عنوان کرد و گفت: این اوج تنزل ارزش‌های انسانی از سوی آمریکا است که مراکز درمانی، مدرسه و پل‌های ما را به میدان جنگ تبدیل می‌کند.

وی با ارائه آماری از حملات دشمن از آغاز جنگ رمضان، افزود: بیش از ۳۶۰ مرکز درمانی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقاتی مورد هدف قرار گرفته است. متأسفانه ۲۴ نفر از کادر درمان از جمله یک رزیدنت ارتوپدی به شهادت رسیده‌اند، ۱۱۶ نفر از پرسنل درمانی مجروح شده‌اند و ۴۴ دستگاه آمبولانس نیز به طور کامل از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده است.

حبیب احسنی پور

