بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و نفوذ سامانه بارشی به این استان از فردا سه‌شنبه، اظهار داشت: بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال نفوذ گردوخاک در قالب این سامانه بارشی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی برای اغلب استان و پایان فعالیت آن در روز پنج‌شنبه، گفت: اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، در برخی نقاط ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، خطر اصابت صاعقه، خطر سقوط اشیاء، کاهش میدان دید افقی و... در استان پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برون‌شهری، عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌ویژه راهداری و شهرداری، تحکیم سازه‌ها و... تأکید کرد.