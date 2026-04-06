۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و وزش باد شدید در همدان

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و وزش باد شدید در همدان

همدان-کارشناس اداره‌کل هواشناسی همدان از تداوم ناپایداری‌های جوی در روزهای آینده خبر داد و گفت: بارش‌های پراکنده، وزش باد شدید و نوسانات دمایی در سطح استان قابل انتظار است.

روح‌الله زاهدی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات گذشته بارش‌های پراکنده باران در نقاط مختلف استان رخ داده و در برخی مناطق نیز گزارش‌هایی از بارش برف دریافت شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی افزود: روز سه‌شنبه وزش باد شدید در سطح استان رخ خواهد داد و لازم است شهروندان برای کاهش مخاطرات احتمالی، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه دمای صبحگاهی در روزهای پیش‌رو روندی افزایشی خواهد داشت، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، گل‌تپه با منفی ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و قهاوند با ۱۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند.

