به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: این آیین معنوی، که نمادی از تداوم راه پرافتخار شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است، روز چهارشنبه باحضور اقشار مختلف برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم که با تلاش و همت کمیته‌های برگزاری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان شکل گرفته است، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

فرماندار اردبیل گفت: علاوه بر مراسم اصلی در روز چهارشنبه، دستجات عزاداری محلات و هیئت های مذهبی مختلف اردبیل نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور پرشور خود در خیابان‌ها، جلوه‌ای زیبا از عشق و ارادت به شهدای والامقام را به نمایش خواهند گذاشت.

قلندری تصریح کرد: همچنین شب های گذشته تجمعات شبانه با عنوان تجدید بیعت با رهبر شهید و شهدای وطن و حمایت از انقلاب اسلامی ایران با هدف تقویت بصیرت سیاسی و اجتماعی و اعلام حمایت قاطع از آرمان‌های انقلاب برگزار می‌شود. و این گردهمایی‌ها، فرصتی برای یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های کسانی است که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا امنیت و استقلال میهن اسلامی حفظ شود

فرماندار اردبیل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید «امت رهبر» و شهدای والای وطن، حضور مردم در این شرایط را صحنه‌ای برجسته از بروز اجتماعی، همبستگی ملی و اقتدار نظام دانست.

وی افزود: حضور پرشور مردم در مراسم گرامیداشت و تجدیدبیعت با شهدا، وحمایت از انقلاب اسلامی ایران نشان‌دهنده عمق پیوند مردم فهیم و ولایت مدار شهرستان اردبیل با آرمان‌های انقلاب و شهداست و این حضور، گواه ایستادگی مردم تا پای جان برای کشورشان است و همت و اراده مردم قابل قدردانی است.