افزایش مشارکت داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه ستاد انتخابات شهرستان اردبیل اظهار کرد: بطور متوسط ۹۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات شورای اسلامی در شهرهای شهرستان اردبیل شامل شهرهای اردبیل،هیر،ثمرین و آراللو تأیید صلاحیت شده‌اند.

وی افزود، وضعیت بررسی صلاحیت‌ها در شهرهای تابعه شهرستان مثبت بوده است؛ به‌گونه‌ای که ۹۸.۳درصد داوطلبان در شهر اردبیل و ۱۰۰ درصد در آراللو، ۹۲.۳۱ درصد در هر یک از شهرهای هیر و ثمرین تأیید شده‌اند.

قلندری درباره انتخابات شوراهای روستایی شهرستان نیز گفت : ۹۵.۲۲ درصد از داوطلبان بخش مرکزی۹۴.۸ درصد در بخش هیر و ۹۶.۱۵ درصد در بخش ثمرین و بطور متوسط ۹۵.۲ در شوراهای روستایی شهرستان تأیید صلاحیت شده‌اند،که البته نزدیک به ۳ درصد عدم تایید صلاحیت در حوزه روستایی مربوط به مدارک تحصیلی می باشد.

فرماندار اردبیل با اشاره به میزان مشارکت در این دوره گفت: در مجموع ۳۹۱داوطلب برای حضور و رقابت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر نهایی شده اند که شامل ۳۴۵ نفر در اردبیل، ۲۲ نفر در آراللو، ۱۲ نفر در ثمرین و ۱۲نفر در هیر است که از این تعداد ۳۲۸ نفرآقا و ۶۳ نفر خانم هستند

قلندری افزود: میزان ثبت‌نام در انتخابات شورای شهر نسبت به دوره ششم ۳۷ درصد افزایش داشته و آمار ثبت‌نام بانوان نیز رشد ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی همچنین از افزایش مشارکت روستایی خبر داد و گفت: در این دوره ۷۷۳ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان ثبت‌نام کرده‌اندکه نسبت به دوره گذشته ۱۴.۶ درصد رشد داشته است و۷۴۲ نفر آقا و ۳۱نفر خانم هستند

فرماندار اردبیل در توضیح ساختار انتخاباتی روستاها نیز بیان کرد: «شهرستان اردبیل دارای ۱۸۲ روستا است که از این میان ۱۱۹ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات بوده و ۱۱۶ روستا دارای دهیاری هستند. همچنین در انتخابات پیش‌رو، ۱۲ روستا دارای شورای پنج‌نفری و ۱۰۷ روستا دارای شورای سه‌نفری خواهند بود.

قلندری باتأکید بر اینکه انسجام و مشارکت مردم شریف خصوصا در شرایط فعلی نقش تعیین کننده ای دارد،افزودتمامی مراحل اجرایی، نظارتی و پشتیبانی انتخابات طبق برنامه و تقویم زمانی تعیین‌شده در حال انجام است و انشاالله انتخاباتی سالم و با شکوه و با حضور گسترده مردم برگزار شود.