قلندری: مردم اردبیل با برپایی موکب از وطن حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در بازدید میدانی از موکب‌های مستقر در سطح شهر اردبیل، روند خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم اربعین «رهبر شهید امت» و تجمعات مردمی در حمایت از انقلاب اسلامی را از نزدیک بررسی کرد.

فرماندار اردبیل در این بازدید با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم، تصریح کرد: برپایی موکب‌ها در مسیرهای اصلی و پرتردد شهر، فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران است و دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی امکانات لازم را برای تسهیل این امور به‌کار گیرندودرشهر اردبیل این امر به خوبی انجام می شود

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمع‌های انقلابی و مراسم‌ یادبود شهید خدمت، افزود: مشارکت خودجوش مردم در قالب برپایی موکب‌های خدماتی و پذیرایی، نمادی از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارادت قلبی آنان به رهبرشهید امت وشهدای وطن است.

فرماندار اردبیل ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای مردمی و نهادهای خدمات‌رسان، دستورات لازم را جهت تقویت زیرساخت‌های رفاهی در موکب‌های مسیرهای مختلف شهر صادر کرد تا ضمن افزایش کیفیت خدمات، فضای مناسبی برای حضور گسترده‌تر هموطنان در این تجمعات فراهم گردد.