۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید آبزیان در اردبیل با حمایت از سرمایه‌گذاران

اردبیل- فرماندار اردبیل از افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید آبزیان در این شهرستان خبر داد و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،فرزاد قلندری در جلسه‌ای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت آبزیان با اشاره به ظرفیت‌های بخش‌های مرکزی، هیر و ثمرین در تولید آبزیان، اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها، شاهد افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید خواهیم بود.

وی همچنین از آمادگی تعدادی از سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه خبر داد و خواستار حضور میدانی و عملی دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای حمایت از سرمایه‌گذاران شد.

فرماندار اردبیل گفت:عملیات اجرایی شهرک شیلات و آبزیان در قالب شهرک کشاورزی به زودی در شهرستان اردبیل آغاز خواهد شدوبابهره برداری از این پروژه گام بزرگی در رونق اشتغال ،تولید واقتصاد منطقه به وجود خواهد آمد

