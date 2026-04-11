به گزارش خبرگزاری مهر،فرزاد قلندری در جلسه‌ای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت آبزیان با اشاره به ظرفیت‌های بخش‌های مرکزی، هیر و ثمرین در تولید آبزیان، اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها، شاهد افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید خواهیم بود.

وی همچنین از آمادگی تعدادی از سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه خبر داد و خواستار حضور میدانی و عملی دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای حمایت از سرمایه‌گذاران شد.

فرماندار اردبیل گفت:عملیات اجرایی شهرک شیلات و آبزیان در قالب شهرک کشاورزی به زودی در شهرستان اردبیل آغاز خواهد شدوبابهره برداری از این پروژه گام بزرگی در رونق اشتغال ،تولید واقتصاد منطقه به وجود خواهد آمد