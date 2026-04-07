خلیلی: ۵۰ درصد نانوایی های استان اردبیل مجهز به سوخت دوم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی بزرگ استان اعم از گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری‌ها و تولیدات مواد غذایی نیز به سوخت دوم مجهز شده اند.

وی افزود: همچنین اقدامات و هماهنگی های لازم برای تخصیص سوخت دوم مورد نیاز نانوایی ها و واحدهای تولیدی در حال توزیع است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: تمامی دستگاههای مربوطه و فرمانداری ها باید نسبت به حل مشکلات مرتبط با تامین سوخت دوم نانوایی ها و واحدهای صنعتی بزرگ در اسرع وقت اقدام کنند.

خلیلی از فعالیت ۱۴ واحد بزرگ نانوایی صنعتی نان خشک در استان خبر داد و افزود: مشکلی از بابت پخت نان در استان نداریم و با توجه به ورود مسافران و میهمانان، آرد مناسبتی به استان تزریق می شود.

وی بر استمرار نظارت بر بازار و پرهیز از احتکار تاکید کرد و خواستار تداوم تولید و اشتغال شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه با تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام اقتصادی گفت: ۵۴۰ واحد نیمه تمام در حوزه اقتصادی در استان وجود دارد که با تکمیل این واحدها و اصلاح الگوی کشت می توانیم امنیت غذایی استان را تامین و تضمین کنیم.