فراخوان اهدای خون در شهرستان اسلام آباد غرب

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هر واحد خونی که اهدا می‌شود، جان سه نفر را نجات می‌دهد، اظهار کرد: اهدای خون، اهدای زندگی است و این اقدام خداپسندانه، نقش حیاتی در تامین ذخایر خونی مراکز درمانی و نجات جان بیماران نیازمند ایفا می‌کند.

وی افزود: با توجه به نیاز مستمر به خون در مراکز درمانی، تیم سیار خون‌گیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در روز یکشنبه مورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آباد غرب حضور خواهند یافت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از عموم مردم شهرستان اسلام آباد غرب دعوت کرد تا با حضور در این پایگاه سیار، در این امر خیر سهیم شوند و گفت: از تمامی هموطنان گرامی که توانایی اهدای خون را دارند، درخواست می‌شود با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر، در این امر خداپسندانه مشارکت نمایند.

میرزاده همچنین تاکید کرد: اهدای خون، عملی داوطلبانه و حیاتی است که علاوه بر نجات جان بیماران، سلامت جسمی اهداکنندگان را نیز با ارزیابی‌های دقیق قبل از اهدا تضمین می‌کند.

وی نیز از عموم مردم شهرستان اسلام آباد غرب درخواست کرد تا با حضور گرم خود در این حرکت ارزشمند، یاری‌رسان نیازمندان به خون باشند.