عسکری: وضعیت تأمین آب و برق در سطح کشور پایدار است‌

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوع خود بیان کرد: نشست کمیسیون کشاورزی با حضور اعضای کمیسیون، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس و وزیر نیرو برگزار شد. در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت تامین آب شرب و آب بخش کشاورزی به اعضای کمیسیون ارائه شد.

وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون کشاورزی وضعیت تأمین آب و برق در سطح کشور پایدار است‌.در این جلسه مباحثی پیرامون پشتوانه مالی مورد نیاز این حوزه و لزوم برخی اصلاحات قانونی مطرح شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد تا وزارت نیرو مطالبات و پیشنهادات خود را جهت بررسی و اقدام به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی در ادامه با تاکید بر وضعیت مطلوب بارندگی‌های اخیر در برخی استان‌های کشور گفت: با توجه به این شرایط، مقرر شد وزارت نیرو تمهیداتی را با نگاه مثبت جهت تأمین برق پایدار چاه‌های کشاورزی اتخاذ کند تا خللی در روند تولید محصولات ایجاد نشود.

عسکری در ادامه با بیان اینکه یکی از مصوبات مهم کمیسیون تأکید بر عملیاتی شدن تخصیص پنل‌های خورشیدی به چاه‌های کشاورزی بود افزود: این موضوع که در قانون نیز پیش‌بینی شده است، با هدف تأمین برق مستقل و پایدار برای کشاورزان دنبال می‌شود و وزارت نیرو مکلف شد اجرای آن را تسریع کند تا کمک شایانی به زیرساخت‌های بخش کشاورزی صورت گیرد.