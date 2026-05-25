رایزنی وزارت نیرو و منابع طبیعی برای استفاده از پساب در زراعت چوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو در نشست مشترک میان معاونان وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر ضرورت بهرهگیری از پسابهای تصفیهشده به عنوان یک راهکار قانونی و اقتصادی برای توسعه زراعت چوب و فضای سبز تأکید شد.
این مذاکرات که با هدف پر کردن شکاف تولید چوب در کشور و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی انجام شد، بر مدلهای اقتصادی توجیهپذیر و استفاده از گونههای گیاهی کمآببر متمرکز بود.
در این نشست، محور اصلی سیاستگذاری وزارت نیرو، اولویتبخشی به تکالیف قانونی در حوزه تأمین آب شرب و تفکیک آب فضای سبز شهری از شبکه شرب اعلام شد.
در پایان این نشست، طرفین بر تشکیل یک کارگروه مشترک فنی توافق کردند تا زمینه تدوین یک تفاهمنامه جامع با هدف ارتقای زیستبوم کشور و تثبیت اراضی بیابانی فراهم شود.
