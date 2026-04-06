سپری از جنس دانش برای کودکان در برابر بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در شرایط بحران، حفظ برخی از روال‌های آشنا و حضور در فضاهای امن و قابل اعتماد می‌تواند به کاهش اضطراب و بازیابی احساس امنیت کمک کند. برای بسیاری از خانواده‌ها، کتابفروشی چنین فضایی است؛ جایی برای قدم زدن در میان کتاب‌ها، مکثی کوتاه در کنار قفسه‌ها، گفت‌وگو، و یافتن کتابی که بتواند دریچه‌ای برای گفت‌وگو، همدلی و آرامش باشد.

این راهنما با هدف کمک به فروشندگان کتاب، مربیان و خانواده‌ها تهیه شده است تا در روزهای دشوار بتوانند کتاب‌هایی مناسب برای همراهی با کودکان و نوجوانان انتخاب کنند. در پیوست این راهنما، فهرستی از ۱۰۰ کتاب کودک و نوجوان از ۳۴ ناشر مختلف معرفی شده است؛ کتاب‌هایی که به موضوع‌هایی مانند شناخت و بیان احساس‌ها، تاب‌آوری، امید، دوستی و مواجهه با تجربه‌های دشوار می‌پردازند.

کتاب و کتاب‌خوانی می‌تواند فرصتی برای کودکان و نوجوانان فراهم کند تا احساسات خود را بهتر بشناسند، درباره آن‌ها گفت‌وگو کنند، و بدانند در تجربه این نوع احساسات تنها نیستند. داستان، یکی از راه‌های آزموده برای فاصله گرفتن از فشارهای روزمره‌ است و حتی می‌تواند برای فهم بهتر از آنچه در درون و پیرامون ما می‌گذرد، پل مناسبی باشد.

بخش کودک و نوجوان موسسه شهر کتاب امیدوار است این راهنما بتواند در کنار تلاش کتابفروشان و خانواده‌ها، سهم کوچکی در تقویت گفت‌وگو، همدلی و تاب‌آوری کودکان و نوجوانان در روزهای دشوار داشته باشد.

این راهنما را اینجا بخوانید.