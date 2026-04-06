به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تماس شبانهروزی ۱۴۲۰ و پرتال اینترنتی https://1420.tamin.ir سازمان تأمین اجتماعی، با هدف ارتباط مستقیم و آسان بین سازمان و مخاطبان و پیگیری درخواستها و ارائه مشاورههای لازم به ذی نفعان، راهاندازی شده است.
این مرکز به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای سال حتی تعطیلات رسمی، آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه راهنماییهای لازم به بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران سازمان است.
مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند از سراسر کشور و بدون نیاز به پیششماره، تنها با شمارهگیری ۱۴۲۰ از تلفن ثابت یا تلفن همراه، با کارشناسان این مرکز تماس بگیرند.
همچنین سامانه مرکز ارتباطات و نظارت مردمی به نشانی https://1420.tamin.ir با مجموعهای از خدمات در دسترس مخاطبان سازمان قرار دارد. ثبت و پیگیری کلیه درخواستها و مشکلات بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری بگیران بدون نیاز به مراجعه و کاملا غیرحضوری از طریق این درگاه قابل انجام است.
