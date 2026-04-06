۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

بررسی وضعیت مناطق آسیب‌دیده حمله صهیونیستی - آمریکایی در عسلویه

بوشهر- فرماندار عسلویه از بررسی وضعیت مناطق آسیب‌دیده حمله صهیونیستی آمریکایی در عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه از منطقه آسیب‌دیده ناشی از حمله صبح‌گاه دشمن صهیونیستی- آمریکایی بازدید کرد و آخرین وضعیت را بررسی کرد.

وی در این بازدید میدانی، از نزدیک از آخرین وضعیت خسارات وارده بازدید کرد و دستورات لازم برای مستندسازی دقیق حوادث صادر کرد.

فرماندار عسلویه بر لزوم تسریع در ارزیابی خسارات و ارائه گزارش‌های جامع تأکید کرد.

پاسالار همچنین بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی برای مدیریت بحران و بازسازی سریع مناطق آسیب‌دیده اصرار ورزید.

وی ادامه داد: خوشبختانه خسارت جانی در این حمله دشمن نداشته ایم.

