به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه از منطقه آسیبدیده ناشی از حمله صبحگاه دشمن صهیونیستی- آمریکایی بازدید کرد و آخرین وضعیت را بررسی کرد.
وی در این بازدید میدانی، از نزدیک از آخرین وضعیت خسارات وارده بازدید کرد و دستورات لازم برای مستندسازی دقیق حوادث صادر کرد.
فرماندار عسلویه بر لزوم تسریع در ارزیابی خسارات و ارائه گزارشهای جامع تأکید کرد.
پاسالار همچنین بر آمادگی کامل دستگاههای امدادی برای مدیریت بحران و بازسازی سریع مناطق آسیبدیده اصرار ورزید.
وی ادامه داد: خوشبختانه خسارت جانی در این حمله دشمن نداشته ایم.
