۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

۹۲ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای روستاهای زنجان تایید صلاحیت شدند

۹۲ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای روستاهای زنجان تایید صلاحیت شدند

زنجان- دبیر ستاد انتخابات استان زنجان گفت: ۹۲ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای روستاهای زنجان تایید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بهزاد شفیعی در جلسه روند بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در هیات های نظارت بخش، گفت: ۹۲ درصد از داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای استان تا این مرحله از فرایند انتخابات از سوی هیات‌های اجرایی و نظارت بخش تایید صلاحیت شدند.

وی افزود: در ۱۶ فروردین سال جاری مراتب تایید و رد صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستا توسط بخشداران به داوطلبان ابلاغ شده است.

شفیعی ادامه داد: داوطلبان رد صلاحیت شده چهار روز فرصت دارند شکایت خود را به هیات های نظارت شهرستان مربوطه ارائه کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان گفت: از نظر تحصیلات، ا۰غلب داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم، ۱۰۳ نفر دارای مدرک کاردانی، ۳۱۸ نفر کارشناسی، ۷۸ نفر کارشناسی ارشد، سه نفر دکتری و ۲۳ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

شفیعی در خصوص میانگین سنی داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز افزود: کرد: ۱۵۲ نفر زیر ۳۰ سال، یک هزار و ۲۰۵ نفر در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، یکدهزار و ۶۰۸ نفر بین ۴۰ تا ۵۰ سال، یک هزار و ۱۲۰ نفر بین ۵۰ تا ۶۰ سال، ۵۱۱ نفر در رده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال و ۱۵۲ نفر در رده سنی ۷۰ سال به بالا هستند.

وی تاکید کرد: زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی از سوم اردیبهشت سال جاری آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رای گیری ادامه می یابد.

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان خاطر نشان کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان زنجان نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6793184

