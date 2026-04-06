به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در جریان دیدار با مدیران صنایع خودروسازی بروجرد، اظهار داشت: دولت بر حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی تأکید داشته و در جهت ثبت مستندات و مدارک اقدام شده است.

وی تصریح کرد: صنایع و کارگران به‌عنوان سربازان خط تولید و اقتصاد توانسته‌اند پابه‌پای مردم و نیروهای مسلح در این جنگ اقدام کنند.

فرماندار بروجرد، اضافه کرد: در ۳۶ شب گذشته، مردم در کنار نیروهای مسلح حضوری مستمر و مداوم داشته و همه نقشه‌های دشمنان نظام را نقش‌برآب کرده‌اند.

ولدی، افزود: دستگاه‌های اجرایی و اداری استان و شهرستان نیز برای رفع مشکلات مردم در تلاش بوده و با برنامه‌ریزی انجام شده مایحتاج ضروری در شهرستان تأمین و در اختیار شهروندان قرار دارد.