به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

نیروی های دریایی و هوافضای سپاه پاسداران پیرو اعلامیه‌های هشدارگونه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء صلوات الله علیه از صبح امروز و در موج ۹۸ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا سید الساجدین علیه السلام» و با تقدیم به سرلشکر پاسدار شهید «مجید خادمی»، عملیات‌های ترکیبی و تأثیرمحور را به فضل الهی علیه مقرهای فرماندهی، عملیاتی، لجستیکی و زیرساخت‌های صنعتی - نظامی آمریکایی و صهیونیستی ترتیب دادند.

در بخش نخست این عملیات در صبح امروز رزمندگان نیروی دریایی سپاه،

کشتی کانتینر SDN7 متعلق به رژیم صهیونیستی را با موشک کروز مورد هدف دقیق قرار دادند که پس از انهدام دچار آتش سوزی گسترده شد.

شمال و جنوب تل‌آویو، مراکز راهبردی در حیفا، شرکت ها و کارخانه های شیمیایی در بئر السبع و محل حضور نیروهای ارتش صهیونیستی در «بتاح تکفا» مورد اصابت دقیق موشک‌های بالستیک ایرانی با توجه به ناتوانی رهگیری موشک‌ها توسط پدافند هوایی فوق پیشرفته رژیم قرار گرفتند.

ناو بالگردبر و آبی - خاکی LHA7 ارتش تروریستی آمریکا با بیش از ۵۰۰۰ ملوان و تفنگدار همچنین مورد هجمه پرتاب‌های های برق آسای ایرانی قرار گرفت که پس از این موج تهاجمی مجبور به عقب نشینی تا اعماق جنوب اقیانوس هند شد.

در بخش دیگر عملیات تهاجمی نیز مرکز تولید مشترک پهپادهای امارات و رژیم صهیونیستی به همراه تعدادی ازهواگردهای مستقر در پایگاه علی السالم مورد اصابت دقیق پهپادی و موشکی قرار گرفتند.

عملیات تهاجمی یگان‌های نیروهای مسلح ج.ا و گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه علیه اهداف دشمنان تروریست ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

تردد در تنگه هرمز و تحرکات در آبهای خلیج فارس تحت رصد سامانه های نیروی دریایی سپاه قرار دارد و کوچک ترین تحرک دشمنان با برخورد قاطع رزمندگان این نیرو روبرو خواهد شد.