۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

کمک بلاعوض تا متری ۲۸ میلیون برای بازسازی واحدهای تخریب‌شده

کمک بلاعوض تا متری ۲۸ میلیون برای بازسازی واحدهای تخریب‌شده

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: برای احداث واحدهای مسکونی تخریب‌شده در جنگ ماه رمضان، به ساختمان‌های بالای سه طبقه به ازای هر مترمربع تا حدود ۲۸ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار خسارات وارده در جریان جنگ ماه رمضان گفت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری، بدون احتساب ساختمان‌های اداری و انتظامی در پی حملات رژیم صهیونیستی-آمریکایی دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: بخشی از این واحدها به‌طور کامل تخریب شده و بیش از ۷۰ هزار واحد نیازمند بازسازی است و شمار قابل توجهی از واحدها نیز به تعمیرات نیاز دارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بسته‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای جبران خسارات اظهار کرد: در این زمینه دو محور اصلی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است؛ نخست، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که برای روستاها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ایری ادامه داد: متقاضیان با ثبت‌نام در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن معرفی می‌شوند و فرآیند پرداخت این تسهیلات از طریق این بانک انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: در بخش بازسازی نیز کمک‌های بلاعوض برای احداث واحدهای تخریب‌شده پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری‌که برای ساختمان‌های تا سه طبقه، به ازای هر مترمربع تا ۲۶ میلیون تومان و برای ساختمان‌های با طبقات بیشتر، به ازای هر مترمربع تا حدود ۲۸ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برای واحدهایی که نیازمند تعمیر هستند، بسته به میزان خسارت، کمک‌های بلاعوضی بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

زهره آقاجانی

