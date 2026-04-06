به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار خسارات وارده در جریان جنگ ماه رمضان گفت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری، بدون احتساب ساختمان‌های اداری و انتظامی در پی حملات رژیم صهیونیستی-آمریکایی دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: بخشی از این واحدها به‌طور کامل تخریب شده و بیش از ۷۰ هزار واحد نیازمند بازسازی است و شمار قابل توجهی از واحدها نیز به تعمیرات نیاز دارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بسته‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای جبران خسارات اظهار کرد: در این زمینه دو محور اصلی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است؛ نخست، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که برای روستاها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ایری ادامه داد: متقاضیان با ثبت‌نام در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن معرفی می‌شوند و فرآیند پرداخت این تسهیلات از طریق این بانک انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: در بخش بازسازی نیز کمک‌های بلاعوض برای احداث واحدهای تخریب‌شده پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری‌که برای ساختمان‌های تا سه طبقه، به ازای هر مترمربع تا ۲۶ میلیون تومان و برای ساختمان‌های با طبقات بیشتر، به ازای هر مترمربع تا حدود ۲۸ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برای واحدهایی که نیازمند تعمیر هستند، بسته به میزان خسارت، کمک‌های بلاعوضی بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.