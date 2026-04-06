به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشریح نشست فوق‌العاده این کمیسیون، گفت: این نشست با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان این وزارتخانه از جمله مسئولان حوزه‌های زیرساخت، بنادر و دریانوردی، هواپیمایی، راهداری و سایر معاونت‌ها و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.

وی افزود: دستور کار این نشست بررسی روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان طی حملات وحشیانه و غیرقانونی رژیم صهیونی و آمریکا و همچنین ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری، مدیریت شرایط و برنامه‌ریزی‌های آتی در بخش‌های مختلف مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی بود.

ایری ادامه داد: در ابتدای جلسه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی از وضعیت خسارات و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در مجموع تعدادی از شهرها در ۲۴ استان کشور دچار آسیب شده‌اند که در این میان کلان‌شهرها از جمله تهران نیز در صدر فهرست مناطق آسیب‌دیده قرار دارند و در حال حاضر بنیاد مسکن در شهرها و روستاها خدمات‌رسانی و اقدامات بازسازی را با جدیت و ورگیردب جهادی دنبال می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: طبق آمار ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری ـ بدون احتساب ساختمان‌های اداری و انتظامی ـ دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد برخی به صورت کامل تخریب شده و بیش از ۷۰ هزار واحد نیازمند بازسازی هستند و واحدها نیز به تعمیرات نیاز دارند.

وی با اشاره به بسته‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای جبران خسارات گفت: در این زمینه دو بخش اصلی برای حمایت و جبران خسارت‌ها در نظر گرفته شده است. نخست پرداخت ودیعه مسکن برای خانوارهای آسیب‌دیده که در روستاها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. متقاضیان با ثبت‌نام در سامانه مربوطه وزارت راه به بانک مسکن معرفی می‌شوند و فرآیند پرداخت تسهیلات از طریق این بانک انجام خواهد شد.

ایری افزود: همچنین برای احداث واحدهای مسکونی تخریب‌شده نیز کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که برای ساختمان‌های تا سه طبقه به ازای هر متر مربع تا ۲۶ میلیون تومان و برای ساختمان‌های با طبقات بیشتر به ازای هر متر مربع تا حدود ۲۸ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. برای واحدهایی که نیازمند تعمیر هستند نیز بسته به میزان خسارت، کمک‌های بلاعوضی بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی تسهیل در ترخیص کالا از گمرکات کشور بود که در برخی بنادر رکوردهای قابل توجهی در جابه‌جایی و ترخیص کالا ثبت شده و این موضوع به تسریع تأمین نیازهای کشور کمک کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در حوزه فرودگاهی نیز در برخی فرودگاه‌ها هواپیماهایی دچار آسیب شده‌اند که برنامه‌های لازم برای بهسازی و رفع این مشکلات در حال اجراست.

وی همچنین به ارائه گزارشی درباره پل‌های حساس کشور اشاره کرد و افزود: در این نشست گزارشی از ارزیابی و برنامه‌ریزی برای پل‌های حساس در ۲۴ استان کشور ارائه شد. پل‌های مهم سراسر کشور شناسایی شده‌اند که شامل پل‌های راه‌آهن، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها هستند. برای این پل‌ها مسیرهای جایگزین و محورهای موازی پیش‌بینی شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا آسیب احتمالی، تردد مردم و حمل‌ونقل دچار اختلال نشود و مسیرهای جایگزین از قبل آماده باشد.

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف از جمله هواپیمایی، بنادر، راه‌آهن و جاده‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را برای مدیریت شرایط و تقویت زیرساخت‌ها انجام داده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: در نشست، اعضای کمیسیون نیز به بیان نکته نظرات و دیدگاه‌های خود برای بهبود خدمات رسانی به مردم و اسیب دیدگان و جبران خسارت‌ها و رفع موانع احتمالی پرداختند. کمیسیون عمران مجلس نیز نظارت مستمر بر پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی دارد و بر اساس تصمیمات اتخاذشده، هیچ پروژه عمرانی متوقف نخواهد شد و پروژه‌هایی که آماده بهره‌برداری هستند طبق برنامه به افتتاح خواهند رسید تا روند اجرای طرح‌های عمرانی در کشور بدون وقفه ادامه یابد.