۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

تسلیت رئیس شورای عالی استان‌ها در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه

رئیس شورای عالی استان‌ها شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها در پیامی شهادت سردار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

بار دیگر رژیم صهیونیستی مشی تروریستی خود را نشان داد و یکی از فرماندهان شجاع، مقتدر و آگاه را به خیال خام اینکه این ترورها، نظام مقدس جمهوری اسلامی را به بن‌بست می‌کشاند، به شهادت رساند.

ین سردار مجاهد،خستگی‌ناپذیر و توانا در سالیان طولانی خدمت خود به امنیت و اقتدار ایران عزیز و سربلند، همواره در خط مقدم جهاد زندگی کرد و با تلاش و همت، خواب را بر چشم دشمنان این سرزمین حرام کرده بود. سرانجام وعده الهی بر او نیز محقق شد و به دست شقی‌ترین دشمن بشریت، شهد شیرین شهادت نوشید و به همرزمان شهیدش پیوست.

اینجانب با تبریک و تسلیت شهادت سردار خادمی به محضر فرماندهی معظم کل قوا، خانواده محترم این شهید سعید و سربازان گمنام امام زمان(عج)، از خداوند متعال علو درجات برای ایشان و صبر و سلامتی برای بازماندگان مسئلت دارم.

محمد رضازاده

