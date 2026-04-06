به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها در پیامی شهادت سردار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

بار دیگر رژیم صهیونیستی مشی تروریستی خود را نشان داد و یکی از فرماندهان شجاع، مقتدر و آگاه را به خیال خام اینکه این ترورها، نظام مقدس جمهوری اسلامی را به بن‌بست می‌کشاند، به شهادت رساند.

ین سردار مجاهد،خستگی‌ناپذیر و توانا در سالیان طولانی خدمت خود به امنیت و اقتدار ایران عزیز و سربلند، همواره در خط مقدم جهاد زندگی کرد و با تلاش و همت، خواب را بر چشم دشمنان این سرزمین حرام کرده بود. سرانجام وعده الهی بر او نیز محقق شد و به دست شقی‌ترین دشمن بشریت، شهد شیرین شهادت نوشید و به همرزمان شهیدش پیوست.

اینجانب با تبریک و تسلیت شهادت سردار خادمی به محضر فرماندهی معظم کل قوا، خانواده محترم این شهید سعید و سربازان گمنام امام زمان(عج)، از خداوند متعال علو درجات برای ایشان و صبر و سلامتی برای بازماندگان مسئلت دارم.