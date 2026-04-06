بازرس کل البرز:مسوولیت ارزیابی خسارت ساختمان ها در کرج با شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی هواسی روز دوشنبه در بازدید نظارتی بر روند نحوه ارزیابی خسارت های ساختمان های مسکونی و دولتی در حملات جبهه صهیونی-آمریکایی افزود: کیفیت ارائه خدمات به شهروندان آسیب‌دیده در بمباران‌های اخیر جبهه استکبار آمریکایی صهیونی در نحوه محاسبه و ارزیابی و تعیین خسارات ساختمان های دولتی، عمومی و مسکونی و تجاری مورد نظارت قرار گرفته است.

وی در این بازدید سرزده که در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی البرز صورت گرفت بیان داشت: با هدف ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه‌های متولی در رسیدگی وضعیت ارزیابی خسارات وارده ساختمان های مسکونی و دولتی به همراه معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع و سربازرسان امور سیاسی و قضایی و امور اقتصادی از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد .

هواسی گفت: بر این اساس آخرین وضعیت آمار خسارات وارده و نحوه ارزیابی و تشکیل پرونده آسیب دیدگان ناشی از حملات دشمن آمریکایی و صهیونی مورد بررسی گرفت.

بازرس کل استان البرز ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مدیران و کارکنان دخیل در فرآیند محاسبه و ارزیابی خسارات ساختمان های دولتی و مسکونی و تجاری، اظهار داشت: مسوولیت ارزیابی و تعیین میزان خسارت دستگاه های دولتی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است و گزارش ارزیابی‌ها به مدیریت بحران استانداری ارسال می‌ شود.

وی ضمن تاکید در پیگیری تامین اعتبار خواستار تسهیل و تسریع در فرآیندهای ارزیابی خسارت خواستار پرداخت غرامت پرداخت وفق ضوابط و مقررات موضوعه به خسارت دیدگان شد .

در جریان این بازدید، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیر کل راه و شهرسازی استان گزازشی از اقدامات خود ارایه کردند و بر حسب آمار اعلامی سه هزار و۳۶۵ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده که از این تعداد ۱۰۹ واحد مسکونی تخریب کامل شده و ۷۸ نفر برای دریافت ودیعه اجاره مسکن ۶میلیارد ریالی با تنفس دو سال و بازپرداخت بدون سود به بانک عامل مسکن معرفی شده اند.

همچنین خسارت بابت آسیب های جزئی و شکسته شدن شیشه ها به خسارت دیدگان پرداخت شده است.