۳ شهر خوزستان مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در فاصله ساعات ۱۳ و ۴۰ تا ۱۴ نقاطی از استان خوزستان مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت

وی افزود: دو اصابت در کنار منازل مسکونی شرکت آبفای اهواز و میدان پنج نخل که تاکنون گزارشی پیرامون موارد شهادت یا مجروحیت نرسیده است.

حیاتی عنوان کرد: سه اصابت و انفجار در شهرک صنعتی رامهرمز بدون تلفات جانی و مجروحیت و همچنین چهار اصابت و انفجار در نقطه مرزی اروندکنار بدون تلفات جانی و مجروحیت به وقوع پیوست.