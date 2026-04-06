  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

۳ شهر خوزستان مورد اصابت قرار گرفت

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به سه شهرستان اهواز، آبادان و رامهرمز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در فاصله ساعات ۱۳ و ۴۰ تا ۱۴ نقاطی از استان خوزستان مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت

وی افزود: دو اصابت در کنار منازل مسکونی شرکت آبفای اهواز و میدان پنج نخل که تاکنون گزارشی پیرامون موارد شهادت یا مجروحیت نرسیده است.

حیاتی عنوان کرد: سه اصابت و انفجار در شهرک صنعتی رامهرمز بدون تلفات جانی و مجروحیت و همچنین چهار اصابت و انفجار در نقطه مرزی اروندکنار بدون تلفات جانی و مجروحیت به وقوع پیوست.

کد مطلب 6793257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 2
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه،خیلی راحت میزنند ومیرنند ،خدا لعنتشون کنه،به اهدافشون نرسند ،

    پربازدیدها

    پربحث‌ها