دزفول و خرمشهر مورد حمله دشمن متجاوز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از صبح امروز تاکنون درپی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی چند نقطه در شهرستان های خوزستان مورد اصابت و آسیب قرار گرفت
وی افزود: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح حدود سه اصابت و انفجار در دزفول رخ داد که تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.
حیاتی تصریح کرد: از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح خط مرزی شلمچه، محدوده اطراف پل نو، کشتی سازی شهید موسوی و نوار مرزی جزیره مینو در خرمشهر حدود ۳۰ بار تهاجم و اصابت دشمن قرار گرفتهاند.
نظر شما