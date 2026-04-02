۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

جزییات حمله دشمن متجاوز به آبادان و خرمشهر

اهواز - معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، جزییات حمله دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی به شهرهای آبادان و خرمشهر را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ظهر امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، سه نقطه از استان خوزستان هدف تهاجم و اصابت هواپیماهای دشمن قرار گرفت.

وی افزود: در این حملات، چندین اصابت در جزیره مینو و سرحدات مرزی خرمشهر گزارش شده که خوشبختانه بدون تلفات جانی و مجروحیت بوده است.

حیاتی ادامه داد: همچنین حدود دو مورد اصابت در منطقه «نهر غمیج» خرمشهر رخ داده که این حادثه نیز بدون تلفات جانی گزارش شده است.

وی گفت: در شهر آبادان نیز دو مورد اصابت و انفجار به وقوع پیوسته که این حوادث نیز تاکنون بدون تلفات جانی و مجروحیت بوده است.

      پدافندهای پیشرفته بیشتری نصب کنید . این رفت و آمد جنگنده های دشمن برای کشور خیلی زیان آور است

