پیام تسلیت معاون علمی رئیس جمهور در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین معاون علمی رئیسجمهور طی پیامی شهادت سردار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تسلیت گفت:
در پیام حسین افشین آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
شهادت مظلومانه فرمانده رشید و خدوم، سردار سید مجید خادمی، رئیس شجاع و متعهد سازمان اطلاعات سپاه، فقدانی عمیق و جبرانناپذیر برای نظام و میهن عزیزمان به بار آورد. بیگمان این توطئههای شقاوتآمیز، هرگز مسیر پیروزی ملت ایران را منحرف نخواهد ساخت و پاسخ سخت و کوبندهای در انتظار جنایتکاران است.
سردار خادمی، آن مجاهد گمنام و بیادعا، نمونهای برجسته از سربازان گمنام امام زمان (عج) بود که تمامی عمر پربرکت خود را در سنگرهای حساس و پنهان حراست از امنیت ملی سپری کرد و با بصیرت، هوشمندی و تعهد مثالزدنی خود، نقشی کلیدی در تأمین امنیت پایدار و آرامش ملت ایفا نمود.
بیشک، تلاشهای مخلصانه و دستاوردهای ماندگار ایشان در عرصههای گوناگون اطلاعاتی، الهامبخش نسلهای آینده خدمتگزاران به نظام و میهن خواهد بود. اینگونه اقدامات ناجوانمردانه، هرچند در کوتاهمدت موجب تألم و اندوه میگردد، اما در اراده پولادین فرزندان این مرز و بوم برای حفظ امنیت و مقابله با بدخواهان هیچ خللی ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای استمرار راه شهدا و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی راسختر خواهد نمود.
اینجانب این ضایعه جانگداز را به محضر رهبر معظم انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده محترم آن شهید سرافراز و همه ملت ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد فیسبیلالله، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
حسین افشین
