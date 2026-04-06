حسین ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری روستایی در استان، اظهار کرد: رویکرد ما این است که شرایطی فراهم شود تا اقشار متوسط و حتی پایین جامعه نیز بتوانند وارد حوزه گردشگری شده و از این ظرفیت اقتصادی بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر اهمیت بومیسازی فعالیتهای گردشگری در روستاها افزود: توسعه گردشگری زمانی موفق خواهد بود که بر پایه توانمندیهای محلی و مشارکت جامعه بومی شکل بگیرد و مردم روستا نقش اصلی را در این فرآیند ایفا کنند.
ایزدی همچنین به موضوع ساماندهی خانههای اجارهای در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی واحدها با عنوان ویلا یا خانه اجارهای فعالیت دارند، اما نظارت کافی بر آنها وجود ندارد. در همین راستا، با هماهنگی دستگاه قضایی، تصمیم بر این شده است که تمامی این واحدها تحت عنوان «خانه مسافر» یا «اقامتگاه بومگردی» شناسایی و ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: بر اساس دستور صادر شده، این واحدها باید مطابق با ضوابط و استانداردهای مشخص، بهویژه در حوزههای امنیتی و خدماتی، فعالیت کنند تا ضمن افزایش کیفیت خدمات، امنیت گردشگران نیز تضمین شود.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد نظم در بازار اقامت، به توسعه پایدار گردشگری روستایی و افزایش درآمد ساکنان محلی کمک خواهد کرد.
ایزدی در پایان تأکید کرد: برنامهریزی برای انسجامبخشی به فعالیتهای گردشگری در روستاها با جدیت دنبال میشود و دستگاههای مرتبط نیز در این مسیر همکاری لازم را دارند.
نظر شما