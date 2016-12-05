توسعه روستاهای هدف گردشگری موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، حافظ باباپور دوشنبه بر لزوم توسعه فعالیت های زیر بنایی در امور گردشگری روستایی تاکید و تصریح کرد: فعالیت های زیر بنایی درروستاهای هدف گردشگری، باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی افراد ساکن در این مناطق می شود.

وی با بیان اینکه روستاهای آذربایجان شرقی از مستعد ترین مناطق برای توسعه گردشگری به حساب می آیند، افزود: وجود جاذبه های گردشگری به ویژه گردشگری روستایی، مزیتی نسبی برای توسعه قلمداد می شود اما ضرورت دارد زیر ساخت ها و تاسیسات زیربنایی مرتبط با آن مهیا شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر تداوم فعالیت های عمران و توسعه روستاهای هدف گردشگری، خواستار توجه بیشتر مسئولان حوزه گردشگری و هماهنگی شوراها و دهیاران با اجرای برنامه ها در این روستاها شد و گفت: در این میان طرح های هادی به عنوان سند توسعه و ایجاد بستر گردشگری در روستاها محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: هدف طرح هادی روستایی اصلاح بافت موجود، ساماندهی و ایجاد زمینه توسعه و عمران روستایی است و امروزه برای اجرای این طرح در روستاها با درنظر گرفتن منابع محلی و بومی، مشارکت روستائیان برای دستیابی به توسعه امری اجتناب تاپذیر است.

باباپور تاکید کرد: تحول و پیشرفت در سطح روستاها منوط به تلاش و کوشش جوامع محلی و حضور و مشارکت مردم در برنامه ریزی و تصمیم گیری است و موجب می شود مشکلات و نارسایی ها به درستی شناسایی و برای حل آنها اقدام شود.