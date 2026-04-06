به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌نیاکان با اشاره به تولد بیش از یک هزار و ۵۰۰ نوزاد در بیمارستان‌های استان فارس طی تعطیلات نوروزی گفت: در تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، از اول فروردین تا پایان روز پانزدهم فروردین، در مجموع بیش از یک هزار و ۵۰۰ نوزاد نوزاد در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در استان فارس متولد شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات درمانی در ایام تعطیل، اظهار داشت: با وجود تعطیلات نوروزی، تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان فارس به صورت شبانه‌روزی و با آمادگی کامل به ارائه خدمات به هموطنان مشغول بودند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: تلاش کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان، در طول تعطیلات نوروز، بر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم، به‌ویژه در بخش‌های اورژانس، زایمان و سایر بخش‌های بستری، متمرکز بود تا هیچ‌گونه خللی در روند درمان بیماران ایجاد نشود.