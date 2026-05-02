به گزارش خبرگزاری مهر،محمدباقر خسروی گفت: پزشکی هستهای به عنوان تلفیقی از فیزیک پزشکی و پرتوشناسی مولکولی، نقشی حیاتی در تشخیص زودهنگام و درمان دقیق بیماریها دارد. در همین راستا، دو دستگاه پیشرفته شامل SPECT/CT (توموگرافی کامپیوتری با گسیل تکفوتونی) و PET/CT(توموگرافی با گسیل پوزیترون) در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز نصب شده است.
وی افزود: دستگاه SPECT/CT با بهرهگیری از نرمافزارهای پیشرفته آنالیز، امکان تهیه تصاویر بسیار باکیفیت از قلب، استخوان و تیروئید را فراهم میکند. همچنین دستگاه PET/CT که از جدیدترین نسلهای پتاسکن در جهان محسوب میشود، با ارائه تصاویر فوقدقیق، تحولی در تشخیص موقعیت تومورها و پیگیری مراحل درمان انواع سرطانها ایجاد خواهد کرد.
رئیس بیمارستان ابوعلیسینا به گستره وسیع خدمات این مرکز اشاره کرد و گفت: با راهاندازی این تجهیزات، خدماتی نظیر تشخیص زودهنگام بیماریهای قلبی، بررسی آمبولی ریه، درمان پرکاری و سرطان تیروئید، و تشخیص خونریزیهای داخلی گوارشی با دقت بسیار بالا انجام میشود.
خسروی بیان کرد: یکی از ویژگیهای برجسته این مرکز، ارائه درمانهای نوین نظیر «لوتشیومتراپی» برای سرطان پروستات و «ساماریومتراپی» برای تسکین دردهای استخوانی ناشی از متاستاز است که میتواند امیدهای جدیدی را برای بیماران صعبالعلاج به ارمغان بیاورد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه نصب این دستگاهها پاسخ به یک نیاز مبرم در منطقه جنوب کشور بوده است، تصریح کرد: تجهیز بیمارستان ابوعلیسینا به این فناوریها، نه تنها بار سنگینی از دوش بیماران برای سفر به خارج از استان یا کشور برمیدارد، بلکه کیفیت خدمات تصویربرداری و درمانی این مرکز را به سطح استانداردهای تراز اول بینالمللی رسانده است.
نظر شما