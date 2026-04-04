حجتالاسلام و المسلمین حمید مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تداوم خدمات مشاورهای به زوجین متقاضی ازدواج در شرایط جنگی گفت: بلافاصله پس از آغاز جنگ، کلاسهای آموزشی هنگام ازدواج بهصورت کامل به شکل مجازی برگزار شد و همزمان، مشاورههای حضوری ویژه متقاضیان ازدواج بدون وقفه ادامه یافت.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف کاهش استرس و حفظ ثبات خانوادهها انجام شده است، افزود: استفاده از بسترهای مجازی موجود در مؤسسه هنگام ازدواج بهارنکو این امکان را فراهم کرد که ارائه آموزشها و خدمات مشاورهای در کوتاهترین زمان ممکن و بدون ایجاد وقفه ادامه پیدا کند.
مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آمار ارائه خدمات در استانهای فارس و آذربایجان غربی گفت: در این دو استان، بیش از ۳ هزار نفر در کلاسهای مجازی هنگام ازدواج ثبتنام کرده و دورههای آموزشی را بهصورت کامل گذراندهاند، همچنین بیش از ۵ هزار و ۵٠٠ جلسه مشاوره حضوری ویژه زوجین متقاضی ازدواج در همین بازه زمانی برگزار شده است.
حجتالاسلام مقامی با اشاره به فعالیتهای حمایتی در ایام جنگ گفت: همزمان با شرایط بحرانی، در گروههای جهادی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعال شده و خدمات مشاوره رایگان حضوری و مجازی را به عموم متقاضیان، ارائه میدهد.
وی افزود: هدف از راهاندازی و تقویت این گروه جهادی، حمایت روانی از خانوادهها و زوجین در شرایط جنگ و کاهش اضطرابها و نگرانیهای ناشی از بحران است و این خدمات بدون وقفه در حال ارائه است.
نظر شما