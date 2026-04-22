به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان گفت: در سالهای اخیر، با توسعه زیرساختهای درمانی، ارتقای استانداردهای هتلینگ بیمارستانی، وجود اساتید برجسته و تجهیز مراکز به فناوریهای روز دنیا، شیراز به یکی از مقاصد اصلی بیماران بینالمللی در منطقه تبدیل شده و استقبال بیماران از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس، نشاندهنده اعتماد آنها به کیفیت خدمات درمانی در این مراکز است.
وی ادامه داد: هدف ما صرفاً افزایش تعداد بیماران نیست، بلکه ارتقای کیفیت، جلب رضایت و تثبیت جایگاه شیراز بهعنوان قطب درمانی جنوب کشور و یکی از مراکز معتبر پزشکی در سطح منطقه است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: بیمارستانها و مراکز درمانی زیرمجموعه این دانشگاه در سال ۱۴۰۴، پذیرای یازده هزار و ۴۴۰ بیمار بینالملل بوده اند.
نیاکان در پایان با قدردانی از تلاش کادر درمان و کارکنان حوزه سلامت تصریح کرد: این موفقیت حاصل همکاری تیمهای تخصصی، کارکنان پرتلاش و برنامهریزی دقیق واحدهای مرتبط است و امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم خدمات درمانی باکیفیتتری را به بیماران ارائه کنیم.
