به گزارش خبرگزاری مهر؛ مسعود عابد گفت: همزمان با دریافت مأموریت ایست قلبی-تنفسی دختری ۱۴ ساله در مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ شیراز، بلافاصله یک تیم عملیاتی مجرب به آدرس محل فوریت اعزام شدند.

وی افزود: کارشناس تریاژ تلفنی در مرکز اورژانس، با ارائه آموزش‌های لازم، همراه بیمار را برای انجام ماساژ قلبی تا رسیدن آمبولانس راهنمایی کرد؛ پس از حضور تکنسین‌های اورژانس بر بالین بیمار و مشاهده وضعیت علائم حیاتی، ایست قلبی-تنفسی تأیید گردید و بلافاصله روند احیای قلبی-تنفسی در دستور کار تیم اورژانس قرار گرفت.

عابد ادامه داد: پس از ۳۰ دقیقه اقدامات حرفه‌ای و مداوم تیم اورژانس، نبض و تنفس بیمار بازگشت؛ سپس با تثبیت وضعیت علائم حیاتی، بیمار به منظور ادامه درمان به بیمارستان قلب الزهرا (س) منتقل شد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان این مأموریت، «زهرا رحمانی ‌نسب» کارشناس تریاژ تلفنی مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و همچنین «سید امین حسینی» و «محمد مهدی ملائی» به عنوان کارشناسان عملیاتی این مأموریت، این اقدام را نمونه‌ای برجسته از آمادگی، سرعت عمل و توانمندی پرسنل اورژانس دانست و تأکید کرد: راهنمایی تلفنی صحیح و سریع توسط کارشناس تریاژ، همراه با اقدامات احیای پیشرفته در صحنه حادثه، نقش تعیین ‌کننده‌ ای در بازگشت به زندگی این دختر ۱۴ ساله داشت و نشان‌ دهنده زنجیره به ‌هم ‌پیوسته نجات در اورژانس ۱۱۵ است.