شهادت ۵ نفر از جامعه پزشکی فارس در جریان جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح شنبه در تجمع دانشگاهیان و کادر درمان شیراز، با اشاره به حمله به مراکز درمانی و شهادت ۲۶ نفر از اعضای جامعه پزشکی کشور، این اقدام را محکوم کرد و گفت: جامعه پزشکی در جریان تحولات اخیر همچنان در کنار مردم و رزمندگان ایستاده و از خدمترسانی عقبنشینی نکرده است.
وی با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، همکاران و مردم در حوادث ۴۰ روز گذشته، اظهار کرد: کشور در این مدت خسارتهای جانی و مالی متعددی متحمل شد، اما با وجود فشارها و حملات، مقاومت مردم موجب شد ایران در برابر دشمنان ایستادگی کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به حملات انجامشده علیه مراکز درمانی افزود: در برخی نقاط کشور آمبولانسهای اورژانس، پایگاههای امدادی، بیمارستانها و مراکز دانشگاهی هدف حمله قرار گرفتند؛ در حالی که کارکنان حوزه بهداشت و درمان صرفا در حال ارائه خدمات به مجروحان و مصدومان بودند.
هاشمی گفت: در ایام جنگ رمضان، ۲۶ نفر از اعضای جامعه پزشکی به شهادت رسیدند که پنج نفر از آنان از استان فارس بودند که از جمله آنها میتوان به خانم دهدشتی از لامرد، شهیدان ترکعلیا، چرخنده و محمدی از پایگاه اورژانس زیباشهر و همچنین خانم قالی، ماما، که در جریان بمباران شیراز به شهادت رسید، اشاره کرد.
وی ضمن قدردانی از حضور مردم، دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان در حمایت از رزمندگان و خدمترسانی در موکبها و مراکز مختلف، تأکید کرد: پشتیبانی مردم و جامعه علمی کشور نقش مهمی در حفظ روحیه مقاومت داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر اهمیت توسعه علمی کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت علمی عامل قدرت هر کشور است و تقویت علم و آموزش میتواند مانع از سلطه دیگران شود. به همین دلیل انتظار میرود دانشجویان و دانشگاهیان در کنار فعالیتهای اجتماعی، توجه ویژهای به مسیر علمی خود داشته باشند.
هاشمی تصریح کرد: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی نمیتواند مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند و جامعه علمی ایران با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
