به گزارش خبرنگار مهر؛ سید بصیر هاشمی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با مرور وقایع تاریخی حوزه بهداشت و درمان پس از انقلاب اسلامی، از جانفشانی‌های کادر درمان در دوران جنگ هشت‌ساله و بحران‌های مختلف یاد کرد.

هاشمی با بیان اینکه در جریان حوادث اخیر، ۲۶ نفر از همکاران حوزه سلامت در سطح کشور شهید شده‌اند که ۵ نفر از آن‌ها متعلق به استان فارس و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده‌اند، خاطرنشان کرد: استقبال گسترده از مراسم تجلیل از خانواده شهدای حوزه سلامت، نشان‌دهنده احترام و جایگاه والای شهیدان در جامعه است.

وی تأکید کرد که وظیفه اصلی دانشگاه علوم پزشکی، خدمت‌رسانی بی‌وقفه به بیماران و مجروحان است و بازدیدهای مسئولان از بیمارستان‌های استان فارس و شیراز، نشان از حمایت همه‌جانبه از کادر درمان دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آمار مراجعه بیش از ۱۰۰۰ مصدوم به بیمارستان‌های فارس طی ۴۰ روز جنگ رمضان، از عملکرد شبانه‌روزی ستاد بحران و کنترل مداوم وضعیت برای ارائه بهترین خدمات به مصدومان خبر داد.

وی در ادامه با تحلیل شرایط موجود کشور، وضعیت کنونی را غیرقابل پیش‌بینی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر در مرحله‌ای هستیم که دشمن می‌بایست تسلیم خواسته‌های جمهوری اسلامی شود.

هاشمی با اشاره به خسارات وارده به کشور، از جمله شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از سرداران و مسئولان کشور، تأکید کرد: با وجود تمام مشکلات، ایران کشوری مقتدر است و زندگی در روال عادی خود جریان دارد و این امر نشان‌دهنده ویژگی خاص مردم ایران است.

لازم به ذکر است؛ در پایان مراسم از خانواده‌های شهدای کادر درمان فارس در جنگ تحمیلی سوم تجلیل و قدردانی شد.