اتفاقاتی که در استرالیا رخ داد قابل پیش بینی نبود/ درس های مهمی گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم یکتایی دروازهبان لژیونر تیم ملی فوتبال بانوان ایران پیرامون جام ملتهای استرالیا اظهار داشت: بعد از مدتی که دوباره به تیم ملی برگشتم و فضای همدلی بین بازیکنان و کادر فنی را دیدم، واقعاً برای من هم باعث خوشحالی بود و هم افتخار بزرگی محسوب میشود.
وی افزود: حضور در چنین تورنمنت بزرگی مثل جام ملتهای آسیا، قطعاً یکی از افتخارات مهم دوران حرفهای هر بازیکنی است و سطح مسابقات خیلی بالا بود. برای من که بهعنوان یک دروازهبان بهصورت انفرادی تمرین میکنم و حتی در خیلی از بخشها بهتنهایی خودم را آماده میکنم، این مسابقات تجربه بسیار ارزشمندی بود. در این بازیها هم سطح واقعی خودم را بهتر شناختم و هم به خودباوری بیشتری رسیدم.
وی درباره عملکرد شخصی خود بیان داشت: از نظر عملکرد شخصی، از بازیهایی که انجام دادم تا حد زیادی راضی بودم و امیدوارم کادر فنی هم از من رضایت داشته باشند و این عملکرد برای تیم مفید بوده باشد. بازی کردن مقابل بازیکنهای بزرگ، مخصوصاً بازیکنانی که در لیگهای اروپایی و لیگهای سطح بالا مثل لیگ انگلیس بازی میکنند، برای من تجربهای بسیار لذتبخش و آموزنده بود.
این ملی پوش ادامه داد: این نوع بازیها کمک میکند که تفاوت سطحها را بهتر درک کنیم و انگیزه بیشتری برای پیشرفت داشته باشیم. البته که دوست داشتم بتوانیم از گروه صعود کنیم و به مراحل بعدی برسیم، اما واقعیت این است که در بعضی بخشها هنوز با تیمهایی مثل کره جنوبی و استرالیا فاصله داریم. با این حال، امیدوارم در سالهای آینده با تلاش بیشتر، پیشرفت کنیم و بتوانیم عملکرد بهتری مقابل این تیمها داشته باشیم.
یکتایی در مورد اتفاقاتی که در استرالیا رخ داد و فشارهایی که تحمل کرده، عنوان داشت: مسلماً برای من اتفاقاتی که در استرالیا افتاد، اصلاً قابل پیشبینی نبود. اما با این حال من همیشه اعتقاد دارم که ما به عنوان ورزشکار، این مسیر را انتخاب کردهایم چون عاشق این کار هستیم و وظیفه اصلی ما این است که در هر شرایطی، مسئولیت خودمان را در زمین به بهترین شکل انجام بدهیم؛ دور از حواشی و هیاهو.
این ملی پوش ادامه داد: به نظر من ورزش و سیاست کاملاً از هم جدا هستند و ما باید تمرکزمان را روی کار حرفهای خودمان بگذاریم، فارغ از هر اتفاق یا شرایطی که بیرون از زمین رخ میدهد. البته این اتفاقات برای ما تجربه بزرگی بود و قطعاً از آن درسهای مهمی گرفتیم. امیدوارم در آینده شاهد چنین شرایطی نباشیم. جو مسابقات هم واقعاً سنگین بود و همین موضوع باعث شد که ما نتوانیم آن طور که باید و شاید در بهترین سطح تمرکز و عملکرد خودمان را داشته باشیم.
وی با اذعان به این که همبازیانش در تیم باشگاهی بشیکتاش ترکیه در پی حملات ددمنشانه اخیر به خاک ایران با او همدردی کردهاند، تصریح داشت: سالهاست خارج از ایران زندگی میکنم و فعالیت ورزشیام را در خارج از کشور ادامه میدهم. در این مدت، همتیمیها و اطرافیانم همیشه از نظر روحی من را حمایت کردهاند و همیشه جویای احوال من و کشورم بودهاند. آنها درک خوبی از شرایط دارند و بارها ابراز امیدواری کردهاند که این شرایط سخت و پرتنش هرچه زودتر تمام شود و همه بتوانیم به یک زندگی عادی و آرام برگردیم. در واقع همیشه با صحبتها و رفتارشان به من دلگرمی میدهند و سعی میکنند از نظر روحی کنارم باشند.
دروازهبان تیم ملی ایران همچنین تصریح داشت: من به عنوان یک ورزشکار، مثل همه ورزشکاران، علاقه دارم در سطح ملی بازی کنم و تجربههای بینالمللی بیشتری به دست بیاورم. حضور در این میدانها برای من همیشه افتخار بزرگی بوده و هست. در عین حال امیدوارم هرچه زودتر این شرایط ظالمانه که به کشور تحمیل شده، از ایران فاصله بگیرد و ما بتوانیم به یک زندگی عادی و آرام برگردیم و کاری که عاشقش هستیم را در آرامش ادامه بدهیم.
