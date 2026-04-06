به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که تهدیدات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی در ایران به مثابه جنایت جنگی است.

بر اساس اعلام این رسانه، دبیرکل سازمان عفو بین‌ الملل گفت: این تهدیدات، پیام زننده‌ ای دارد مبنی بر اینکه غیرنظامیان ایران بیش از دیگران از نابودی تاسیسات انرژی و پل‌ ها متضرر خواهند شد، زیرا در این صورت از برق، گرمایش و آب محروم شده و راه فراری از این حملات نخواهند داشت.

آگنس کالامار سپس اضافه کرد: چه بسا این تهدیدات موجی از جنایت جنگی باشد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا پس از اینکه از وعده های پوشالی خود مبنی بر بازگشایی تنکه هرمز با توسل به زور ناامید شد، تهدید کرد که زیرساخت های انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.