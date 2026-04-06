  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

کالامار: تهدید حمله به زیرساخت‌های ایران توسط ترامپ جنایت جنگی است

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: تهدید حمله به زیرساخت‌های ایران توسط ترامپ جنایت جنگی محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که تهدیدات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی در ایران به مثابه جنایت جنگی است.

بر اساس اعلام این رسانه، دبیرکل سازمان عفو بین‌ الملل گفت: این تهدیدات، پیام زننده‌ ای دارد مبنی بر اینکه غیرنظامیان ایران بیش از دیگران از نابودی تاسیسات انرژی و پل‌ ها متضرر خواهند شد، زیرا در این صورت از برق، گرمایش و آب محروم شده و راه فراری از این حملات نخواهند داشت.

آگنس کالامار سپس اضافه کرد: چه بسا این تهدیدات موجی از جنایت جنگی باشد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا پس از اینکه از وعده های پوشالی خود مبنی بر بازگشایی تنکه هرمز با توسل به زور ناامید شد، تهدید کرد که زیرساخت های انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.

کد مطلب 6793304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حمله به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم و سلامت است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حمله به شهروندان ایران غیرمسئولانه و اشتباه است که حمله به غیرنظامیان در ایران و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی اشتباه است. ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      قهرمان اپستین، دانشگاه، مدرسه، پل و زیرساخت را هدف می‌گیرد قهرمان میدان، مناسبات جهان را تغییر می دهد. قهرمان اپستین، دانشگاه، مدرسه، پل و زیرساخت را هدف می‌گیرد. این رسوایی در تاریخ جنگ افروزی های ایالات متحده ثبت خواهد شد؛ البته اگر ترامپ بگذارد این ایالات، متحده بمانند!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها