کنایه مقام سازمان ملل به ترامپ: جنگ بازی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر از ایندپندنت، تام فلچر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به خاطر بمباران پل‌ها و تهدید به حملات بیشتر به زیرساخت‌های ایران انتقاد کرده و وی را به انجام جنایات جنگی متهم کرد و از ماهیت «بی پروای» این جنگ و تأثیر آن بر مردم عادی در ایران ابراز تاسف نمود.

فلچر که با سه نخست وزیر سابق انگلیس از جمله تونی بلر، گوردون براون و دیوید کامرون همکاری کرده است، گفت: جنگ یک بازی نیست. ایجاد صلح یک معامله املاک و مستغلات نیست. جهان کازینو نیست.

این مقام سازمان ملل در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفت: نباید به زیرساخت‌های غیرنظامی حمله شود. این شامل بیمارستان‌ها می‌شود. نباید به مدارس، منابع انرژی و پل‌ها حمله شود. این یک جنایت جنگی است. این کاملاً در قوانین بین‌المللی روشن است.

وی تاکید کرد: اما ما شاهد هستیم که مصونیت از مجازات، بی‌تفاوتی و قمار نمایشی به جای همبستگی و انسانیت انتخاب شده است. مقامات کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در حال رسیدگی به پیامدهای عظیم ناخواسته این درگیری بی‌ملاحظه هستند.

فلچر تاکید کرد که «به تدریج و سپس ناگهان، حفاظت از غیرنظامیان در حملات رو به وخامت گذاشته است. این امر غیرقابل قبول است. »

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.