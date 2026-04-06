به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی بعدازظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با قدردانی از مدیریت استان و کادر درمان، اظهار کرد: مازندران به دلیل میزبانی از حجم بالای گردشگران، همواره با فشار مضاعف بر زیرساختهای خدماتی بهویژه در حوزه سلامت مواجه است.
وی با بیان اینکه میزان ورود مسافران در مقایسه با گذشته رشد قابل توجهی داشته، افزود: با وجود این شرایط، ارائه خدمات درمانی در استان نهتنها دچار افت نشده بلکه با مدیریت مناسب، روندی رو به بهبود را نیز تجربه کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دستاورد نتیجه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، پیگیریهای مدیریت ارشد استان و تلاش شبانهروزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی است که توانستهاند پاسخگوی نیازهای جمعیت شناور باشند.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات صورتگرفته در ساختار مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: انتقال مباحث آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی به کمیسیون بهداشت، بستر تصمیمسازی تخصصیتر را فراهم کرده و میتواند به تصویب سیاستهای مؤثرتر در این حوزه منجر شود.
وی همچنین از پیگیری برخی مطالبات جامعه پزشکی خبر داد و تصریح کرد: موضوع حمایتهای بیمهای از دستیاران پزشکی در دستور کار قرار گرفته و در فرآیند بررسیهای بودجهای، تثبیت آن دنبال میشود.
نماینده ساری و میاندورود با اشاره به شرایط منطقهای و فشارهای موجود، خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیتها، روند خدماترسانی در حوزههای درمانی و آموزشی در مازندران بدون وقفه ادامه داشته و این استان توانسته ثبات قابل قبولی را در ارائه خدمات حفظ کند.
وی در پایان با قدردانی از اعضای هیئت علمی، مدیران گروهها و دستیاران پزشکی، نقش آنان را در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی به نیازهای مردم و مسافران حائز اهمیت دانست.
نظر شما