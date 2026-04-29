شهریاری: آمادگی نظام سلامت در شرایط ویژه باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسینعلی شهریاری، در نشست مشترک با مسئولان وزارت بهداشت، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه نظام سلامت در جنگ رمضان به برخی دغدغههای موجود در حوزه دارو اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، لازم است برنامهریزیهای دقیقی برای تامین بهموقع دارو و مدیریت منابع انجام شود تا خدمات بهداشتی و درمانی بدون وقفه به مردم ارائه شود.
وی با تاکید بر اهمیت پایداری زنجیره تامین دارو افزود: دارو از مهمترین نیازهای مردم است و باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد؛ در همین راستا، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و پیشبینی منابع لازم، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از بروز چالشها خواهد داشت.
شهریاری گفت: در جلسات تخصصی برگزارشده، برنامهریزیهایی برای تامین بخشی از این داروها در ماههای آینده انجام شده اما لازم است اقدامات فوری و مؤثرتری در این زمینه صورت گیرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به ضرورت مدیریت مستمر و موثر مراکز بهداشتی و درمانی، بهویژه در استانهایی که در شرایط خاص با افزایش مراجعات مواجه میشوند، اشاره کرد و گفت: تقویت آمادگی نظام سلامت برای پاسخگویی به شرایط ویژه، از جمله موضوعات مهمی است که باید با نگاه پیشنگر دنبال شود.
شهریاری با اشاره به نقش نیروهای انسانی در ارائه خدمات سلامت، بر لزوم توجه بیشتر به وضعیت دستیاران و کادر سلامت تأکید و تصریح کرد: این گروهها نقش مهمی در ارائه خدمات دارند و حمایت از آنان میتواند به ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
وی ادامه داد: دستیاران از ارکان اصلی ارائه خدمات در بیمارستانها هستند و در شرایط اخیر زحمات قابل توجهی متحمل شدهاند، از اینرو لازم است در حوزه معیشت و حقوق آنان بازنگری جدی صورت گیرد.
