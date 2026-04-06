۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

به دنبال سفر به آمریکا؛

قطع همکاری باشگاه پرسپولیس با افشین پیروانی/ تصمیم نهایی پس از بازگشت!

باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، از تعلیق همکاری با افشین پیروانی سرپرست تیم بزرگسالان این تیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

باشگاه پرسپولیس ضمن محکومیت شدید حملات و اقدامات خصمانه رژیم متخاصم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی خود به ارزش‌ها و منافع ملی تأکید می‌کند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: در روزها و ایامی که شاهد حملات کشور متخاصم آمریکا به کشور عزیزمان هستیم، سفر اخیر مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به این کشور، مورد تأیید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است. بر همین اساس و در راستای صیانت از جایگاه و شأن باشگاه پرسپولیس، همکاری با ایشان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

باشگاه همچنین اعلام کرده است: تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، پس از بازگشت ایشان به ایران عزیز و برگزاری جلسه کمیته انضباطی باشگاه اتخاذ و به اطلاع هواداران خواهد رسید.

در پایان، باشگاه پرسپولیس بر تعهد خود نسبت به اصول حرفه‌ای، انضباطی و ارزش‌های ملی تأکید کرده و اعلام می‌دارد در قبال هرگونه اقدام خارج از چارچوب، قاطعانه و مسئولانه عمل خواهد کرد.

    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      رسوا باد وطن‌فروش.
    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      خاک بر سر بی غیرت هایی که با این همه جنایت کشور متخاصم و متجاوز امریکا به مردم بی گناه و کودکان معصوم و نیروهای امدادی و بهداشتی و دانشگاهی و اورژانسی و ... کشورشان ، باز هم غیرت و شرافت زیر پا می گذارند و چشم به در باغ بهشت دروغین دشمن دوخته اند
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      باید فسخ قرار داد کرد. تعلیق یعنی کشک
    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      قطع همکاری؟ باید سریعا اموالش توقیف شود
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      تعلیق چیه !!!! چرا زورتون میاد اینجور آدم هار از گرفتن بیت المال محروم کنید رو چه حسابی پول نفت ماها باید بره تو جیب همچین آدمهایی
    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      مصادره اموال بدون مماشات

