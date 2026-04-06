۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

پیام تسلیت شورای نگهبان در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان طی پیامی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

‌وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

دشمنان خبیث و سفّاک آمریکایی- صهیونی با جنایات تروریستی شکست‌خورده، این‌بار نیز دست پلید خود را به خون پاک سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس مقتدر و فرهیخته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغشته و عجز و ناتوانی خود را بیش از پیش آشکارتر کرد.

این شهید سرافراز در طول نیم قرن مجاهدت بی‌بدیل در سنگر پاسداری از آرمان‌های انقلاب، کارنامه‌ای زرین از خدمات سترگ و اثرگذار در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر جای نهاد. عمق راهبردی و درس‌های ماندگار این مجاهدت‌ها، بی‌شک تا سالیان متمادی، چراغ راه جامعه اطلاعاتی کشور در خنثی‌سازی توطئه‌های خصمان خارجی و افشای نقشه‌های شیطانی آنان برای خدشه‌دار کردن امنیت و آسایش ملت ایران خواهد بود.

شورای نگهبان شهادت این اسوه صبر و استقامت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه الله تعالی)، خانواده مکرم ایشان، تمامی سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگاه اطلاعاتی کشور و خصوصاً همرزمان دلیر وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان و رحیم، برای آن شهید سعید، علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان و جمیع همکاران و همرزمانش، پایداری در صراط ولایت و تداوم راه پرافتخار قائد شهید امت و سایر شهدای والامقام ایران اسلامی و جبهه مقاومت را مسألت داریم.

زهرا علیدادی

