  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

۶۰ واحد متخلف صنفی در استان سمنان شناسایی شدند

سمنان- معاون جهاد کشاورزی استان سمنان از شناسایی ۶۰واحد متخلف طی جنگ رمضان در استان خبر داد و گفت: ۵۱۸ مورد بازدید از فروشگاه‌ها و ۲۷۴ مورد بازرسی از انبارها صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از بازار سمنان به موضوع پایداری زنجیره تامین کالا در شرایط کنونی بازار استان تاکید کرد و اظهار داشت: در همین راستا با پایش مستمر اختلالی در بازار دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه آمار مربوط به دوران پیش از بحران و بخش عمده آن در شرایط جنگی است، افزود: طی این بازه ۲۷۴ مورد بازرسی از انبارها، کشتارگاه ها و کارخانه های آرد و خوراک دام انجام گرفته است.

معاون توسعه بازرگانی استان سمنان از ثبت ۵۱۸ مورد بازدید مراکز خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای خبر داد و در ادامه گفت: ۱۹۱ مورد نیز گشت مشترک با سایر دستگاه ها انجام گرفته است.

مومن از شناسایی ۶۰ مورد تخلف در بازرسی این واحدها خبر داد و اظهار کرد: تخلفات این واحدها به مراجع قانونی ارجاع داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه به هر گونه اخلال در نظام توزیع کالا برخورد قاطع می شود، افزود: ذخائر کالاهای اساسی مطلوب است و این پایش ها مستمر ادامه دار خواهد بود.

کد مطلب 6793425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها