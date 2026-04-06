تداوم و پایداری خدمات ۲۴ ساعته آبفا یزد در ایام «جنگ رمضان»

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، گفت: از ابتدای «جنگ رمضان» تا امروز، تعداد ۲۰ هزار و ۷۳۸ تماس از سوی شهروندان با مرکز ارتباط با مشتریان آبفا استان (۱۲۲) ثبت شده است.

وی افزود: مرکز ۱۲۲ به‌عنوان خط مقدم ارتباط با مردم، حتی در شرایط پرتردد و خاص این ایام، بدون لحظه‌ای تعطیلی و به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته پاسخگوی تماس‌ها و درخواست‌های مشترکان بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از پاسخ‌دهی و ثبت ۱۲ هزار و ۳۱ تماس از سوی کارشناسان مرکز CRM خبر داد و اظهار داشت: هشت هزار و ۷۰۷ تماس نیز به‌صورت خویش‌خدمت شامل پرداخت قبض، اعلام کارکرد کنتور، دریافت اطلاعات مدارک و پاسخ به پرسش‌های متداول انجام شده است.

علمدار تصریح کرد: طی این مدت، سه هزار و ۶۰۱ پرونده حادثه آب و فاضلاب از طریق مرکز ۱۲۲ گزارش شد که همگی توسط اکیپ‌های امدادی رفع شده است.

وی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۱۹۱ درخواست خدمات مشترکین شامل خدمات فروش و پس از فروش از سوی کارشناسان این مرکز ثبت و پیگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان تأکید کرد: مشترکان آب و فاضلاب استان یزد می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز، تمامی روزهای هفته و حتی تعطیلات، خدمات فروش و پس از فروش، ثبت و اعلام حوادث، امدادرسانی، پیگیری شکایات و دریافت راهنمایی‌های لازم را از طریق درگاه تلفنی ۱۲۲ و مرکز CRM دریافت کنند.