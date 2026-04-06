صادقی: معلمان بر روایتگری از سه جنگ تحمیلی تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با قدردانی از زحمات معلمان و مدیران بر رفع موانع آموزش های مجازی و رعایت همه استانداردهای آموزشی تاکید کرد.
وی افزود:با توجه به شرایط باید تمامی تدابیر لازم توسط آموزش و پرورش اتخاذ شود تا دچار افت تحصیلی دانش آموزان نشویم.
صادقی بر تلاش هرچه بیشتر جهت استمرار آموزش دانشآموزان در سراسر استان با بهرهگیری از ظرفیتهای مجازی و آفلاین تاکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز با ارائه گزارشی از روند استمرار آموزش در مدارس استان در بسترهای مختلف آموزشی به تداوم فرآیند تعلیم و تربیت در مدارس استان اشاره کرد و گفت: با برنامهریزی انجامشده، آموزش دانشآموزان در تمامی مدارس استان به صورت مجازی در حال برگزاری است و تلاش شده با مدیریت مناسب، روند آموزشی بدون وقفه ادامه یابد.
ذبیحالله تاراسی با اشاره به پیشبینی تمهیدات لازم برای دانشآموزان مناطق دارای دسترسی محدود به اینترنت، افزود: برای دانشآموزان ساکن در مناطق دورافتاده یا مناطقی که با ضعف اینترنت مواجه هستند، بسته های آموزشی آفلاین پیشبینی شدهاست تا هیچ دانشآموزی از فرآیند آموزش عقب نماند و عدالت آموزشی در سراسر استان مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان همچنین از تدوین بستههای آموزشی ویژه در معاونتهای آموزشی استان خبر داد و اظهار داشت: این بسته های آموزشی با هدف تعمیق هرچه بیشتر آموزش در بستر مجازی تهیه شده و در اختیار مدارس قرار گرفته است تا کیفیت یاددهی و یادگیری ارتقا یابد.
تاراسی در ادامه با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت مدرسه تلویزیونی اظهار کرد: برنامههای آموزشی مدرسه تلویزیونی به صورت مستمر در حال پخش است و اطلاعرسانی روزانه این برنامهها در سطح استان انجام میشود؛ همچنین برنامههای مشاورهای نیز در کنار آن در نظر گرفته شده است تا ضمن کمک به ادامه آموزش، آرامش و حمایت روانی دانشآموزان نیز تأمین شود.
وی به موضوع نظارت بر روند آموزش مجازی اشاره کرد و گفت: نظارت بر فعالیت مدارس از طریق راهبران آموزشی و عوامل اجرایی مدارس بهصورت مستمر انجام میشود و این افراد با حضور موردی در گروهها و کلاسهای مجازی، کیفیت و مطلوبیت فرآیند آموزش را رصد میکنند تا دانشآموزان در سراسر استان از آموزش مناسب و عادلانه بهرهمند شوند
نظر شما