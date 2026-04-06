به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاهغیبی عصر دوشنبه در تجمع دانشگاهیان علوم پزشکی استان کردستان که در محکومیت حملات اخیر به مراکز درمانی برگزار شد، اظهار کرد: این تجمع در راستای اعلام انزجار از اقدامات رژیمهای آمریکا و صهیونیستی در هدف قرار دادن مراکز درمانی، آموزشی و تحقیقاتی شکل گرفته است.
وی با اشاره به اصول پذیرفتهشده در قوانین بینالمللی و بشردوستانه افزود: در تمامی قواعد عرفی و اخلاقی، مراکز درمانی به عنوان خطوط قرمز شناخته میشوند و باید در جریان جنگها از امنیت کامل برخوردار باشند، اما متأسفانه این اصول توسط این رژیمها نقض شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در طول بیش از یک ماه گذشته، مراکز متعددی در حوزههای آموزشی، درمانی و تحقیقاتی مورد هدف قرار گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به حمله به مراکز مهمی همچون انستیتو پاستور اشاره کرد.
وی با بیان اینکه استان کردستان نیز از این حملات بینصیب نبوده است، تصریح کرد: در این مدت حدود ۲۶ تا ۲۷ مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی در سطح استان دچار آسیب شدهاند.
شاهغیبی با تأکید بر تداوم خدماترسانی در استان خاطرنشان کرد: با وجود این خسارات، کادر بهداشت و درمان استان با تمام توان در حال فعالیت هستند و ارائه خدمات به مردم هیچگاه متوقف نشده است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای کادر درمان گفت: همکاران ما با ایثار و تعهد مثالزدنی، در سختترین شرایط نیز در کنار مردم ایستادهاند و با تمام توان به وظیفه خود عمل میکنند.
