تجمع اعتراضی کادر سلامت لرستان در محکومیت حملات دشمن به مراکز درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری، عصر یکشنبه در گفتوگو با رسانهها از برگزاری تجمع اعتراضی بزرگ جامعه سلامت استان در محکومیت حملات وحشیانه دشمن به مراکز بهداشتی و درمانی خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرد: تجمع اعتراضی هیئت رئیسه، اساتید، دانشجویان، کارکنان و کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به منظور اعلام انزجار شدید دانشگاهیان در پی تجاوزات متعدد دشمن جنایتکار آمریکایی–صهیونیستی به مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی کشور و استان لرستان برگزار میشود.
محکومیت اقدامات بزدلانه دشمن و سکوت جوامع بینالمللی
امیری افزود: این تجمع اعتراضی بزرگ، در محکومیت اقدامات بزدلانه و خصمانه دشمنان خبیث ملت ایران اسلامی و سکوت جوامع بینالمللی در برابر رفتارهای ضد انسانی و ضد علم برگزار میشود.
وی توضیح داد: جامعه سلامت لرستان با این تجمع، فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان خواهد رساند.
مکان و زمان برگزاری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: این تجمع اعتراضی در محوطه ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان (در سطح شهرستان خرمآباد) و با حضور اساتید، کارکنان، دانشجویان و کادر بهداشت و سلامت استان برگزار میشود.
امیری ادامه داد: زمان برگزاری این تجمع، ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ تعیین شده است.
دعوت از همکاران کادر سلامت با روپوش سفید
وی از تمامی همکاران دعوت کرد در این اجتماع بزرگ شرکت کنند و گفت: همکاران کادر سلامت با روپوش سفید در این تجمع اعتراضی حضور پیدا میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: این حضور اعتراضی، نشاندهنده یکپارچگی و همبستگی جامعه سلامت در محکومیت جنایات دشمن صهیونی آمریکایی و دفاع از امنیت بیمارستانها و مراکز درمانی است.
امیری تصریح کرد: حملات دشمن به مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی، نقض آشکار قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای مختلف است.
