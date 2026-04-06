به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر دوشنبه در تجمع دانشگاهیان علوم پزشکی استان که در محکومیت حملات اخیر به مراکز درمانی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این مراسم در دانشگاه علوم پزشکی با هدف نشان دادن واقعیتهای جنگ و بیان جنایتهایی است که در این مدت علیه کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به اصول پذیرفتهشده در حقوق بینالملل افزود: در تمامی جنگها، بر اساس عهدنامهها و قوانین بشردوستانه، خطوط قرمزی تعریف شده است که از جمله مهمترین آنها، ممنوعیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی، کادر درمان و نیروهای امدادی است.
فرماندار سنندج ادامه داد: با این حال، بررسی روند جنگ اخیر که بیش از یک ماه به طول انجامید، نشان میدهد که رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچگونه پایبندی به این اصول نداشته و عملاً این خطوط قرمز را نادیده گرفتهاند.
سجادی تصریح کرد: در این مدت، مراکز علمی، پژوهشی و درمانی کشور بهویژه در حوزه علوم پزشکی هدف حملات قرار گرفتند و کادر درمان از جمله اقشاری بودند که بیشترین آسیب را متحمل شدند.
وی هدف از برگزاری این تجمع را انعکاس واقعیتها به افکار عمومی جهان عنوان کرد و گفت: امروز دانشگاهیان گرد هم آمدهاند تا ضمن محکوم کردن این اقدامات، نشان دهند چه جنایتهایی علیه ملت ایران صورت گرفته و صدای اعتراض خود را به جهانیان برسانند.
فرماندار سنندج در پایان تأکید کرد: این اقدامات نهتنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه نشانهای از بیتوجهی کامل به اصول انسانی در عرصه بینالمللی است.
