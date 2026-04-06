۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

فرماندار سنندج: حمله به مراکز درمانی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

سنندج- فرماندار سنندج با محکوم کردن حملات اخیر به مراکز درمانی گفت: در جریان حملات اخیرهیچ‌یک از خطوط قرمز انسانی و بین‌المللی رعایت نشدو کادر درمان ومراکز خدماتی بیشترین آسیب را متحمل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر دوشنبه در تجمع دانشگاهیان علوم پزشکی استان که در محکومیت حملات اخیر به مراکز درمانی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این مراسم در دانشگاه علوم پزشکی با هدف نشان دادن واقعیت‌های جنگ و بیان جنایت‌هایی است که در این مدت علیه کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به اصول پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل افزود: در تمامی جنگ‌ها، بر اساس عهدنامه‌ها و قوانین بشردوستانه، خطوط قرمزی تعریف شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، ممنوعیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی، کادر درمان و نیروهای امدادی است.

فرماندار سنندج ادامه داد: با این حال، بررسی روند جنگ اخیر که بیش از یک ماه به طول انجامید، نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ‌گونه پایبندی به این اصول نداشته و عملاً این خطوط قرمز را نادیده گرفته‌اند.

سجادی تصریح کرد: در این مدت، مراکز علمی، پژوهشی و درمانی کشور به‌ویژه در حوزه علوم پزشکی هدف حملات قرار گرفتند و کادر درمان از جمله اقشاری بودند که بیشترین آسیب را متحمل شدند.

وی هدف از برگزاری این تجمع را انعکاس واقعیت‌ها به افکار عمومی جهان عنوان کرد و گفت: امروز دانشگاهیان گرد هم آمده‌اند تا ضمن محکوم کردن این اقدامات، نشان دهند چه جنایت‌هایی علیه ملت ایران صورت گرفته و صدای اعتراض خود را به جهانیان برسانند.

فرماندار سنندج در پایان تأکید کرد: این اقدامات نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی کامل به اصول انسانی در عرصه بین‌المللی است.

کد مطلب 6793538

